JazzCafe The Smoothest Sound From The Coldest Artists

האלבום JazzCafe – The Smoothest Sounds From The Coolest Artists הוא אוסף קלאסי משנת 2003, שמציג מבחר של רמיקסים, רצועות ג’אז קלי האזנה וגרוב אורבני.

הצלילים מסוג smoothest sounds מסתדרים למפיקי האוסף כ"ג'אז וקפה". זה הדימוי הראשון שעלה בראשם ברגע שמשערכ את האלבום, ובאוריינטציה של חמימות ואווירה חושנית. בין אם זה ה-Queixume המקורי בהשתתפות טום וג'ויס הוז עם קצב איטי של האוס, הג'אז תמיד נוכח גם עם זמרת הג'אז הגדולה נינה סימון הכוללת את "My Baby Just Cares For Me".

האוסף כולל כ־36 רצועות של גרסאות רמיקס מודרניות וקלאסיקות ג’אזיות/להיטים (The Girl From Ipanema, So What, My Baby Just Cares For Me)

ההפקה משדרת אווירה מלטפת, קלילה, קלה לעיכול לאווירה של ערב נינוח, "בית קפה עירוני", שקט אך לא משעמם.

Omar Feat. Angie Stone – Be Thankful

