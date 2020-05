שתי סופרסטאריות מייצרות היסטרית רשת עם שיר דאנס בינוני. תארו לכם ששמותיהן לא היו ליידי גאגא ואריאנה גרנדה. גאגא וגרנדה בשיר המבול היוצא מבתיהן שבלוס אנג'לס ובבוורלי הילס בהתאמה. השתיים נזקקו למטריות ענק מפני המים שנתזו עליהן מצינור.

קל לומר שליידי גאגא ואריאנה גרנדה היו משחקות אותה טראומה, פצעי הנפש, הדמעות הדמעות והחיים מהחושך. אז ככה: בשנת 2014 חשפה גאגא שהיא נאנסה בגיל 19 ופיתחה הפרעת דחק פוסט-טראומטית. בסופו של דבר היא אובחנה כחולה פיברומיאלגיה, מחלה כרונית הגורמת לעייפות קיצונית וכאבי גוף ומשפיעה בעיקר על נשים.

צערה של גרנדה היה ציבורי יותר: פצצה הרגה 22 איש בתחנת מנצ'סטר בסיבוב ההופעות שלה Dangerous Woman בשנת 2017, ושנה לאחר מכן החבר לשעבר ומשתף הפעולה שלה, מק מילר, נפטר ממנת יתר. אף על פי שכל דיווה מצאה מזור לנפש בכוחות עצמה, שיתוף הפעולה שלהן ב"גשם עליי" הוא סוג של תרפיה משותפת, שואב את כוחו משתי נשים שמתחברות ברמה הרגשית. גאגא וגרנדה מכריזים שזה בסדר לבכות, למעוד, להתפרק. בווידיאו , גאגא וגרנדה רוקדים בכמה סטים של תפאורות עתידניות, כפי שאפשר לצפות בהתבסס על שם השיר, יורד גשם כמעט בכל סצינה, וכאשר שדרת רקדנים מתחילה לנוע בעם הפנים לטיק-טוק, הטיפות טסות לכל מקום, מציפות את הדאנס-פופ שככל הנראה ישגע ראש במשך חודשים ויקדם את מכירות "כרומטיקה"





I didn't ask for a free ride/ I only asked you to show me a real good time

I never asked for the rainfall/ At least I showed up, you showed me nothing at all

It's coming down on me/ Water like misery/ It's coming down on me/ I'm ready, rain on me

I'd rather be dry, but at least I'm alive/ Rain on me, rain, rain/ Rain on me, rain, rain

I'd rather be dry, but at least I'm alive/ Rain on me, rain, rain

RAIN. ON. ME.

Rain on me/ Rain on me

Living in a world where no one's innocent/ Oh, but at least we try

Gotta live my truth, not keep it bottled in/ So I don't lose my mind/ Baby, yeah

I can feel it on my skin/ It's coming down on me/ Teardrops on my face

Water like misery/ Let it wash away my sins/ It's coming down on me/ Let it wash away

I'd rather be dry, but at least I'm alive/ Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain/ I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

RAIN. ON. ME.

Rain on me/ Rain on me/ Oh yeah, yeah/ Rain on me, ooh yeah

Rain on me/ Rain on me

Hands up to the sky/ I'll be your galaxy, I'm about to fly

Rain on me, tsunami/ Hands up to the sky/ I'll be your galaxy, I'm about to fly

RAIN. ON. ME.

I'd rather be dry, but at least I'm alive/ Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain/ I'd rather be dry, but at least I'm alive/ Rain on me, rain, rain

RAIN. ON. ME.

I hear the thunder coming down, won't you rain on me?/ Rain on me

I hear the thunder coming down, won't you rain on me?

RAIN. ON. ME.

Lady Gaga with Ariana Grande Rain On Me

