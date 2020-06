זוהי ריהאנה בטעם של פעם – סלואו רטרו דו-וופ בטקסט קודר על מאהב אלים שמכה אותה "black and blue" (חבולה, פצועה). למרות האלימות, הזמרת מודה שהיא "לא יכולה לקבל מספיק" ממנו.

תוכן השיר עורר תהייה האם ריהאנה מתייחסת למערכת היחסים הסוערת שלה עם כריס בראון. כוכב הריתם נ' בלוז נטש אותה אותה עם פציעות נראות לעין ב 8 בפברואר 2009 לאחר שוויכוח ביניהם הסלים לאלימות פיזית.

פרדריק בול וג'וזף אנג'ל כתבו את השיר עוד ב-2014. הם כיוונו לפופ סול אולד סקול משהו בין פרינס לאל גרין. ב- 6/8 ובטקסט עכשווי. איימי ווינהאוס, הם מציינים מעולם לא היתה רטרו, למרות שלמוזיקה יש היה צליל נשמה ישן. ריהאנה לא ממש היתה בראש שלהם בכתיבת השיר, אבל מנהלו של בול ששמע את השיר שלח אותו לריהאנה, וכעבר שנתיים השיר נכנס לאלבום Anti a, שיצא ב-2016. בראיונות שקדמו לאלבום ריהאנה הביעה את רצונה לעשות אלבום מיוחד, קלאסי, והשיר הזה בהחלט תאם את האוריינטציה הזו.

על האלבום Anti

No matter what

It beats me black and blue but it fucks me so good

No matter what I do, I'm no good without you

Must be love on the brain

(That's got me feeling this way (feeling this way

Must be love on the brain

(That's got me feeling this way (feeling this way

Must be love, must be love

Mu-mu-must be love, love, love, love, love, love, love, love

No matter what

It beats me black and blue but it fucks me so good

No matter what I do, I'm no good without you

Must be love on the brain

(That's got me feeling this way (feeling this way

Must be love on the brain

(That's got me feeling this way (feeling this way

Must be love, must be love

Mu-mu-must be love, love, love, love, love, love, love, love

Writer/s: Fredrik Willaim Ball, Joseph Alexander Angel, Robyn Fenty

Rihanna Love on the brain

