Mama Sutra With The Change

מה בראש? להוציא את ליבה מכלוב הזהב. לגרום לפרצופה המת לחייך מתוך הצלקות הנסתרות. "אני בא לתת לך להשתחרר… / ללכת עם השינוי". יש מצב? לפי מוסיקת הקרוס אובר של "מאמה סוטרה", ההרכב משדרות, קשה יהיה לה להישאר אדישה. יוצרי השיר מגייסים את כוחות הטבע, שמים וארץ, כדי לתת את הדרייב לשינוי.

הטקסט הוא הסיבה (אמצעי) למסיבה. הקונספט המוסיקלי של "מאמא סוטרה" הזכיר לי המוסיקה הקוסמופוליטית של פינק מרטיני, הרכב שהופיע בישראל. סיפור של יחסים אישיים כדמוי היחסים בין האנושות לאדמה והעולם. הפופ בבסיס מועטר בצליל אוריינטל, קול גבוה מהוקצע בסגנון זמרי הבריט-רומנטיק של שנות השמונים, מעורב בצלילי גיטרות חאפלות ים תיכוניות.

הפיוז'ן הזה הוא אחת המגמות המרתקות כיום במוסיקה הגלובלית. המוסיקאים לוקחים לעצמם את החופש להתפרע. הגבולות בין פופ וצלילים אתניים נפרצים, כדי לייצר מוסיקה אקהביציוניסטית. "מאמה סוטרה" מצליחה למזג את המרכיבים – המנגינה, הקצב, ההשפעות. זוהי אקלקטיות ראוותנית בלי שקיימת תחושה שזה יומרני כמו אותה אשליה רטרו קברטית פנטסטית, שחשים אצל "פינק מרטיני".

I’ll just speak my mind/ it’ll make a change

I’ll take your heart out of this golden cage

I’m gonna put a smile/ on your plastic face

these hidden scars / ‘ll fall into place/ just go with the …

my Shining light, my storm of sand/ You’re a palm-line drawn on my hand

and I know you hold your breath when I come

I’m coming to let you go…/ go with the change

so weird , the way we are/ I can't come near/ but babe, Don’t go too far

I know you hold your breath when I come / I’m coming to let you go

go with the change/ just go with the change/ and the rest will come

just go with the change…

with gain and loss/ with fear, my fun/ with the earth and sky/ the truth/ the lie

I know you hold your breath when I come / I’m coming to let you…

go with the change

