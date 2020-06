יש מי שמכיר את נורה ג'ונס בפנים הג'אזיים שלה, אבל היא מעולם לא סימנה גבולות סגנוניים, הדיסקוגרפיה מציגה לוח צבעים מרתק מהרוק הסינמטי עם Danger Mouse ב "Little Broken Hearts". היא הקימה להקת קאנטרי עם Puss 'N Boots, והופיעה בשיר של Outkast. רבים שיבחו את “Day Breaks” של 2016, כששבה לג'אז בפסנתר שלה.

אלבום האולפן השביעי של נורה ג'ונס צמח מתוך סדרת סינגלים מוערכת שלה, אליה צורפו שירים שעדיין לא נחשפו, חלקם המציגים מגוון שיתופי פעולה מבריאן בלייד ועד ג'ף טווידי.

Pick Me Up Off The Floor הוא אלבום אינטימי מאוד של שלישיית הפסנתר שלה. הטקסטים מתמקדים בחלקם בהתמודדות עם אובדן ומבטאים מצב רוח שמוציא מן החושך אל האור.

היא מדלגת מעל ז'אנרים והגדרות סגנוניות ושמה דגש על השירים והביצועים. בין השאר היא שרה על אימה קיומית, מציאת תקווה במצב של שברון לב, ג'ונס מתרגמת רגשות לרגעים אינטימיים ששייכים אך ורק לה. שם האלבום מצביע הנרטיב: הקריאה לתת יד כדי להתרומם מחדש. מותחת את

המגוון הסגנוני נועד להעביר רגשות גדולים בפשטות. "איך אני בוכה, ואני ישנה, ואני צועדת, ואני רוקדת … אבל בפנים, מבפנים אני בוכה" היא שרה בפפתח האלבום. הוקבט המינימליסטי מעובד פונקציונאליית לכלי מיתר כאשר הכנר-צ'לן פול וויאנקו, מעניק לה צליל מופלא.

המילים נמגיעות ישר מליבה, כאילו נכתבו ישירות אחרי כל רגע כואב. גולת הכותרת באלבום “Heartbroken, Day After”, שיר של כאב וכמיהה "שבורת לב, ביום שאחרי, העולם שלנו מתבזבז", היא מגיבה לדמעות של המאזין. "אה הי, היי, זה יהיה בסדר קטנה שלי / אני מבטיחה שנמצא את הדרך שלנו".

"אני חיה" “I’m Alive” הוא הצהרה של תקווה פשוטה וישירה מתאימה לימי המגיפה. השיר משתמש ב"היא" ג'ונס עצמה ונשים ברחבי העולם. "היא מרוסקת מהמחשבות בלילה על גברים / שרוצים את הזכויות שלה / ובדרך כלל מנצחים / אבל היא בחיים", בקולה העשן מלווה בצלילי פסנתר והגיטרה האקוסטית של ג'ף טווידי ותיפוף הזריז של בנו ספנסר. נוגעת גם בפוליטיקה אמריקאית ברמזים ברורים לטראמפ: He screams, he shouts / The heads on the TV bow / They take the bait / They mirror waves of hate,”

התקווה: "לחיות ברגע זה ולבסוף להיות חופשייה / זה מה שהייתי אחרי, שום שרשראות לא אוחזות בי", היא שרה על בנגיעות גוספל, צליל נשיפה.

"Pick Me Up Of the Floor" הוא מסע מגובש של נורה ג'ונס המשקף גם בצורה טרגית וגם מפוקחת רגעי כאב, אך מציע גם יד לעזור לנו לצאת מהערפל.

Norah Jones – I'm Alive





1. How I Weep

2. Flame Twin

3. Hurts To Be Alone

4. Heartbroken, Day After

5. Say No More

6. This Life

7. To Live

8. I’m Alive

9. Were You Watching?

10. Stumble On My Way

11. Heaven Above

Norah Jones Pick Me Up Off The Floor

דירוג: