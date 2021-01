רוני כספי, שם במה RONIPONI, מרגישה חסרת הכרה בכל פעם שהוא קרוב. לא יכולה לשמוע את עצמה ברור. השיר נפתח בצליל אלקטרוני שממחיש את מצב ההכרה המעורפלת. קולה של רוני כמו בוקע מתוך הזיה. הקול המלוחש עולה על הפקת דאנס, מתביית על נתיב מרכזי בזרימה שקורצת לרחבות. הצלילים האלקטרוניים ממחישים את ערפול החושים, את מצב ה – unconscious שעובר עליה בסערת רגשות על רקע מצוקת האהבה, האכזבה והתסכול.

ההפקה האלקטרונית פונקציונאלית. מתמזגת עם הקול המרחף, מייצרת אווירה של סערת חושים באמצעות שכבות סאונד מסונתזות. רוני כספי עושה פופ אלקטרוני מורכב ואסתטי. עוטפת את עצמה בסאונד שמתמזג עם הקול ומשדר את התחושה. משירי הדאנס היפים ששמעתי בפופ הישראלי.

*** Feel So הוא השיר הראשון שרוני כספי הוציאה אי פעם. נכתב, הולחן והופק על ידיה. רוני מנגנת תופים עם הבסיסט הידוע אבישי כהן, ומסיימת בקרוב לימודי תואר ראשון בקולג׳ למוזיקהברקלי שבבוסטון.

RONIPONI Feel So

One queen sized bed/ Is waiting for me/ To be brave to hold your hand

And how could I forget/ It's not about me/ It's the wind that blows my way

And I feel so unconscious/ Whenever you’re near/ I can't hear myself clear

No more regrets/ I just wanna have a chance/ To spend/ The night/ With you

I hate you and I don't care/ Go and tell this to your friends/ Let them all/ Know about you

And I feel so unconscious/ I feel so/ Feel so unconscious

You ooh hoo/ Agh haa aha/ Agh haa aah ahh / You ooh hoo/ Agh haa

