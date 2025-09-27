האלבום האחרון של Tears for Fears יצא ב -2004. זו הסיבה שמצדיקה את האוסף של רולנד אורזבל (שירה, גיטרות, קלידים) וקורט סמית' (שירה, באס, קלידים), שסיפקו מאז השמונים שרשרת להיטים שקשה "להתווכח" איתה. "טירס פור פירס" היא אחת הלהקות הבולטות בסצינת הסינתי-אלקטרו פופ של השמונים. היא זכורה לטוב מאלבומים כ- The Hurting, "שירים מהכיסא הגדול" (והלהיט "כול אחד רוצה לשלוט בעולם"), "זרעי האהבה".

שם הלהקה עצמו מושפע מתורתו של הפסיכולוג ארתור יאנוב, שטען שצעקה רגשית (tears for fears = דמעות מפחדים) יכולה לשחרר כאב.

בתחילת שנות ה90' קורט סמית' עזב את הלהקה ורונלד אורזבל המשיך להוציא אלבומים תחת שם הלהקה. ב 2004 שבו השניים לשתף פעולה תחת השם Tears For Fears והוציאו את האלבום Everyboday Loves Happy Ending, ומאז הם ממשיכים בסיבובי הופעות ברחבי העולם והגיעו גם לכאן.

המוסיקה? אני נכנע בגדול לחולשות הנוסטלגיות שלי וקובע: זמנם לא עבר. להיטי הניו-ווייב מתפרשים מ – Mad World ועד Sowing The Seeds Of Love שנכתב בהשראת הביטלס. למעשה, כל הגדולים מאז האלבום The Hurting של 1983 ועד Everybody Loves a Happy Ending של 2004 נמצאים באוסף החדש.

המוזיקה של Tears for Fears היא שילוב נדיר של עומק פסיכולוגי, חדשנות סאונדית ורגש גלוי, מה שהפך אותם לאחת מהלהקות החשובות והמשפיעות של שנות ה־80, ועדיין רלוונטית גם היום. השירים כתובים ברובד כפול: מי שמאזין בשטחיות – נהנה מהמוזיקה. מי שמעמיק – מגלה תוכן כבד."Everybody Wants to Rule the World", למשל, נשמע כמו פופ קליל, אבל מדובר בטקסט חתרני על שליטה, פוליטיקה וחמדנות. באלבום Songs from the Big Chair (1985) — כל שיר נשמע כמו יצירה קולנועית קטנה.

המוסיקה מתאפיינת בשימוש נרחב בסינתיסייזרים, לצד גיטרות חיות ותופים אורגניים, שכבות של סאונד (layers) שהיו חדשניות ב־1983–1985,, הקפדה כמעט פטישיסטית על צליל, דינמיקה ואיזון. זו גם תוצאה של הרמוניה בין שני יוצרים שונים מאוד רולנד אורזבל (הגיטריסט והכותב הראשי) – אינטנסיבי, רציני, פילוסופי, קורט סמית' (הבסיסט והזמר השני) – רך יותר, אנושי, נגיש, השילוב ביניהם יצר איזון בין ניגודים: כאב ואור, עומק ופופ, זעקה ולחישה.

מעריצי הלהקה ידברו לבטח על השירים שלא נכנסו, שבעיניהם לא פחות טובים מאלה שברשימה. כמוו למשל Laid So Low (Tears Roll) Down שיר שנכלל באוסף של ההרכב משנת 1992. מצד שני, הם יברכו על שני שירים חדשים -I Love You But I'm Lost ו – Stay. חמישה כוכבים? – בטח למי שאין בידיו את כל האלבומים של "דמעות במקום פחדים".

Everybody Wants To Rule The World Shout I Love You But I'm Lost* Mad World Sowing The Seeds Of Love Advice For The Young At Heart Head Over Heels Woman In Chains Change Stay* Pale Shelter Mothers Talk Break It Down Again I Believe Raoul And The Kings Of Spain Closest Thing To Heaven

*/new for 2017

Tears For Fears – "Everybody Wants To Rule The World" – הוידיאו המקורי