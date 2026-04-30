Spirits Of The World רוחות העולם

האלבום “Spirits Of The World” הוא אוסף שמנסה לזקק את רעיון מוזיקת העולם כפי שהוא נתפס בשנות ה־90 ותחילת ה־2000: חיבור בין מסורות אתניות, אלקטרוניקה, ניו־אייג’ ופופ גלובלי. אסופת השירים מציגה לא רק גיוון גאוגרפי, אלא גם גיוון בגישות – בין אותנטיות מסורתית לבין עיבוד מערבי.

תפיסת האלבום – “רוחניות גלובלית” – זה לא אוסף אתנוגרפי טהור, אלא כזה שמכוון לחוויה רוחנית, מדיטטיבית ונעימה, מוזיקה שנגישה לקהל מערבי, שילוב בין האותנטי למודרני. האסתטיקה מאוד ברורה: קולות שבטיים + פדים אלקטרוניים + מקצבים רכים + אווירה טרנסצנדנטית.

האוסף בנוי כמו מסע: פתיחה “מיסטית”, מעבר לפיוז’ן, קטעים אותנטיים באמצע, סיום מדיטטיבי. אין קו קוהרנטי ברור – זה יותר קולאז’ מאשר נרטיב.

צירים מרכזיים באלבום

ניו־אייג’ ואתני־אלקטרוני

Oliver Shanti & Friends – “Water – Four Circles Of Life”

– “Water – Four Circles Of Life” Enigma – “Beyond The Invisible”

– “Beyond The Invisible” Era – “Ameno”

אלה השירים שמגדירים את “צליל האלבום” – מקהלות פסאודו־ליטורגיות, ביטים איטיים, תחושת מסתורין “אוניברסלית”. לעיתים זה נשמע אקזוטי ממוסחר יותר אווירה מאשר עומק תרבותי אמיתי.

אתני אותנטי



Mercedes Sosa – “Gracias A La Vida”

Ayub Ogada – “Kothbiro”

ביצועים עמוקים ושורשיים, חיבור אמיתי למסורת, פחות “קישוטים” אלקטרוניים. אלה הרגעים שבהם האלבום מרגיש הכי אמיתי ופחות מוצר.

פיוז’ן גלובלי

שילובים בין אפריקה + אלקטרוניקה' הודו + דאב, מזרח תיכון + אימפרוביזציה. זהו אזור ביניים: יותר אותנטי מניו־אייג’, אבל עדיין מעובד לקהל מערבי



Afro Celt Sound System – “Sure-As-Not”

– “Sure-As-Not” Jah Wobble – “Om Namah Shiva” air Dalal – “Zaman El Salaam” פופ “רוחני” מערבי מדובר ביצירות שנשענות על פופ/קלאסי לעיתים זה מרגיש יותר אסתטי מאשר תרבותיעם עטיפה “רוחנית”

Sting – “Saint Agnes And The Burning Train” Adiemus – “Kayama”

מזרח אירופה והבלקן

קולות עממיים חזקים, מודוסים מזרח־אירופיים, דרמה קולית אותנטית. אלו קטעים שמוסיפים עומק גאוגרפי לאוסף

D-Emotion Project feat. Stefka Sabotinova – “Pritouritze Planinata” חוויה כמעט מדיטטיביתAshkhabad – “Bayaty” קול וטקסט כמרכז התמקדות בקול האנושי ככלי: ללא שפה ברורה "Sheila Chandra – “Speaking In Tongues



“Spirits Of The World” הוא לא תיעוד של מוזיקת עולם אלא פרשנות מערבית לרוחניות גלובלית דרך מוזיקה. כשזה עובד, זה מרגש, עמוק ומרחיב אופקים, כשזה פחות עובד – זה מרגיש כמו רקע למדיטציה או ספא

בסופו של דבר, זה אלבום שמספר יותר על איך העולם נשמע בעיני המערב מאשר איך העולם באמת נשמע.

Is that how loving you goes – Night ark

