Spirits Of The World

Spirits Of The World רוחות העולם

“Spirits Of The World” הוא לא תיעוד של מוזיקת עולם  אלא פרשנות מערבית לרוחניות גלובלית דרך מוזיקה

3.5/5

האלבום “Spirits Of The World” הוא אוסף שמנסה לזקק את רעיון מוזיקת העולם כפי שהוא נתפס בשנות ה־90 ותחילת ה־2000: חיבור בין מסורות אתניות, אלקטרוניקה, ניו־אייג’ ופופ גלובלי. אסופת השירים  מציגה לא רק גיוון גאוגרפי, אלא גם גיוון בגישות – בין אותנטיות מסורתית לבין עיבוד מערבי.
תפיסת האלבום – “רוחניות גלובלית” – זה לא אוסף אתנוגרפי טהור, אלא כזה שמכוון לחוויה רוחנית, מדיטטיבית ונעימה, מוזיקה שנגישה לקהל מערבי, שילוב בין האותנטי למודרני. האסתטיקה מאוד ברורה: קולות שבטיים + פדים אלקטרוניים + מקצבים רכים + אווירה טרנסצנדנטית.
האוסף בנוי כמו מסע: פתיחה “מיסטית”, מעבר לפיוז’ן, קטעים אותנטיים באמצע, סיום מדיטטיבי. אין קו קוהרנטי ברור – זה יותר קולאז’ מאשר נרטיב.

צירים מרכזיים באלבום 

ניו־אייג’ ואתני־אלקטרוני

  • Oliver Shanti & Friends – “Water – Four Circles Of Life”
  • Enigma – “Beyond The Invisible”
  • Era – “Ameno”

אלה השירים שמגדירים את “צליל האלבום” – מקהלות פסאודו־ליטורגיות, ביטים איטיים, תחושת מסתורין “אוניברסלית”. לעיתים זה נשמע אקזוטי ממוסחר יותר אווירה מאשר עומק תרבותי אמיתי.

אתני אותנטי

Mercedes Sosa – “Gracias A La Vida”
Ayub Ogada – “Kothbiro”

ביצועים עמוקים ושורשיים, חיבור אמיתי למסורת, פחות “קישוטים” אלקטרוניים.  אלה הרגעים שבהם האלבום מרגיש הכי אמיתי ופחות מוצר.

פיוז’ן גלובלי

שילובים בין אפריקה + אלקטרוניקה' הודו + דאב, מזרח תיכון + אימפרוביזציה. זהו אזור ביניים: יותר אותנטי מניו־אייג’, אבל עדיין מעובד לקהל מערבי

  • Afro Celt Sound System – “Sure-As-Not”
  • Jah Wobble – “Om Namah Shiva”
    • air Dalal – “Zaman El Salaam”פופ “רוחני” מערבי

      מדובר ביצירות שנשענות על פופ/קלאסי לעיתים זה מרגיש יותר אסתטי מאשר תרבותיעם עטיפה “רוחנית”

      • Sting – “Saint Agnes And The Burning Train”
      • Adiemus – “Kayama”

מזרח אירופה והבלקן

קולות עממיים חזקים, מודוסים מזרח־אירופיים, דרמה קולית אותנטית. אלו קטעים שמוסיפים עומק גאוגרפי לאוסף

  • D-Emotion Project feat. Stefka Sabotinova – “Pritouritze Planinata”
    • חוויה כמעט מדיטטיביתAshkhabad – “Bayaty”

      קול וטקסט כמרכז

      התמקדות בקול האנושי ככלי: ללא שפה ברורה

      • "Sheila Chandra – “Speaking In Tongues

“Spirits Of The World” הוא לא תיעוד של מוזיקת עולם  אלא פרשנות מערבית לרוחניות גלובלית דרך מוזיקה. כשזה עובד,  זה מרגש, עמוק ומרחיב אופקים, כשזה פחות עובד – זה מרגיש כמו רקע למדיטציה או ספא
בסופו של דבר, זה אלבום שמספר יותר על איך העולם נשמע בעיני המערב  מאשר איך העולם באמת נשמע.

Is that how loving you goes – Night ark

2">

share
Like

0 אהבו את זה

share
Like

0 אהבו את זה

גלריית תמונות

שיתוף הפוסט

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הכתבות המומלצות

המשך קריאה לפי סגנונות

כתבות נוספות
ביקורות נוספות
והפתעות נוספות
רק בניוזלטר שלנו

הצהרת נגישות

כל הזכויות באתר שמורות ליוסי חרסונסקי

website: Custom-Sites.com

רגע לפני יציאה - הכתבות המומלצות שלנו:

דילוג לתוכן