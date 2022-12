Talsha Youre Mine

תאהב אותו עד עולם, ושיזכור היא שלו. מה מיוחד? All you need is love, שרו הביטלס. יש כאן משהו מעבר ל"אני אזכור אני שלך ואתה שלי"? הטקסט הפשוט הזה הוא אמצעי. את התחכום השאירה טלשה למוסיקה. הפתיח האקוסטי מזכיר מעט את Girls Like You של מארון 5. השיר מתפתח בצורה מתוחכמת – המנגינה, הקצב, המעברים, העיבוד בונים פופ מענג.

מתחיל על קצות האצבעות, בהמשך קפיציות שמתמזגת אפקטיבי עם המנגינה, קולות ה"פה פה פה פה לה לה לה" נכנסים בתזמון מדויק. שירתה של טלשה לא לחוצה, מפוקחת, נטולת דרמה, מעניקה לשיר אווריריות אופטימית שמתמזגת עם העיבוד המצוין. כמו ההתחלה המינימליסטית, כך גם הסיום עושה פייד אאוט לאווירת החגיגה העולצת בשיר. המיוחד בשיר – הקלילות המוזיקלית המלוטשת, פשטות לכאורה, מורכבות פופית ייחודית שמצדיקה הפנייתו (של השיר) ליצוא.

*** טלשה (Talsha) היא טל שחר בן ארי, יוצרת ומפיקה, בוגרת בית הספר Musik במסלול הפקה. ניהלה מוסיקלית את אנסמבל "לסביהונסט". שיתפה פעולה עם מוסיקאים כאורי רוסו, אבי אלבז ותמר אייזנמן, הקימה את ליין הנשים הראשון בחיפה ותקלטה בליינים שונים בארץ ובחו"ל. השיר ה"ל יכלל באלבום הבכורה שלה שיצא בקרוב.

Talsha You’re Mine בימוי ועריכה; שרה דיין

Don’t you/ Love it when I do what I do/ For you

Won’t you/ Like to keep me just for yourself

When I say I want to

Madly fall in love with you/ Take you places where we could do

Anything that comes on your mind / Remember, I’m yours

And you’re mine

I will Love you till the end of time

And I promise I’ll never leave you

You will/ Hold me tight in your arms

And you’ll whisper into my ear

You’ll madly fall in love with me

Take me places where we could be

Anything that comes on my mind/ Remember, I’m yours

And you’re mine/ you’re mine

Pa pa pa la pa pa pa la pa pa pa la pa

pa pa pa la pa pa pa la pa pa pa la pa

pa pa pa la la lapa pa la la la

pa pa la pa pa pa pa pa pa pa la pa

pa pa la pa pa pa la la la

I will remember I’m yours And you’re mine