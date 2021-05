!The Beatles Help

בהיבט נוסטלגי, העידן האהוב עלי ביותר של הביטלס היה שנת 1965, לפני שהם נכנסו לשלב הפסיכדלי שלהם, שבו להקת הבנים כבר היתה בגיל ההתבגרות שלה. הם התחילו לכתוב טקסטים פחות פשטניים על ענייני אהבה, ויותר מילים התבוננות עצמית ובחינה פנימה. השיר היותר מיוחד ואהוב עלי של התקופה ההיא היה Help!

Help! היה זעקת עזרה מג'ון, שסבל מאלכוהוליזם, שימוש בסמים, והשמנת יתר מהירה.הוא היה בדיכאון קשה, וקשה לדמיין איך איך התמודד עם זה מול ההצלחה והתהילה.

“I never needed anybody's help in any way/ But now these days are gone, I'm not so self assured.”

"מעולם לא הייתי זקוק לעזרת אף אחד בשום צורה שהיא/ אבל עכשיו הימים האלה חלפו, אני לא כל כך בטוח בעצמי"

ג'ון חש שהוא לבד. מבודד מהעולם. אין שם מישהו שיכול להבין מה עובר עליו. הוא צריך מישהו שם שיגרום לו להרגיש בטוח. הוא החל להטיל ספק בחייו בפעם הראשונה.

“And now my life has changed in oh so many ways / My independence seems to vanish in the haze.

But every now and then I feel so insecure,/ I know that I just need you like I've never done before.”

"ועכשיו חיי השתנו בכל כך הרבה דרכים,/ נראה שהעצמאות שלי נעלמת באובך.

אבל מדי פעם אני מרגיש כל כך חסר ביטחון/ אני יודע שאני פשוט צריך אותך כמו שמעולם לא עשיתי לפני כן."

העצמאות כמבוגר ללכת לאן שרצה ללכת, לעשות את מה שרצה לעשות הוגבלה לחלוטין: הוא נשלט עתה על ידי מנהלים ומפיקים. הוא לא יכול ללכת לפאב המקומי, לאולם הקולנוע, ונאלץ להשאיר את חבריו הוותיקים מאחור. הוא התחיל להרגיש חסר ביטחון כי אף אחד לא הבין מה עובר עליו.הייתה הפעם הראשונה שג'ון הבוגר ביטא מצוקה אישית בשיר של הביטלס.

בראיון שנערך עם מגזין "רולינג סטון" בשנת 1971, אמר לנון ש – Help היה אחד מתקליטי הביטלס האהובים עליו, כי "התכוונתי לזה – זה אמיתי." הוא הוסיף: "הטקסטים חזקים עכשיו כמו אז.הם אינם שונים, וזה גורם לי להרגיש בטוח לדעת שהייתי מודע לעצמי אז. רק אני שרתי 'Help' והתכוונתי לזה."

השיר מתחיל ומסתיים בשירה צפופה מאוד. שג'ון לנון מוביל בזמן שג'ורג 'הריסון ופול מקרטני עושים קולות רקע, ושרים אחדים מאותם משפטים לפני או אחרי לנון. יש רק כמה שניות בשיר ללא שירה. ג'ון לנון שר בפלסט (falsetto) כשחזר על המילה "please" ו"Won't you please, please help me?" פלסט (קול גבוה מאוד) היה אחת הטכניקות החביבות על הלהקה, כמו בלהיט המוקדם שלהם "From Me to You". לנון השתמש בו גם ב"Revolution".

!The Beatles Help

!The Beatles – Help בהופעה

