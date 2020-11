The EOK Project – Higher Ground

ההמנון של פרויקט EOK (דיאנה גולבי, אלון לנדא, רוני פרי, איתי סופר, יונתן אלטר ) הוא גרסת אקפלה לשיר של סטיבי וונדר לשיר Higher Ground מתוך Innervisions, אלבומו מ-1973. השיר נכתב באוריינטציה המשלבת מוסר נוצרי ומיסטיקה אסטרולוגית, וונדר האמין שהוא כותב "שיר מיוחד" שמילותיו מצביעות על יום הדין "כתבתי את השיר בשלוש שעות" סיפר, "זה היה כמעט כאילו אני צריך לעשות את זה. הרגשתי שמשהו הולך לקרות. לא ידעתי מה ומתי, אבל הרגשתי משהו." (***)

EOK מנסים באמצעות קאבר לשדר משהו מרוחות המחאה הנושבות בכל העולם ("מאמינים המשיכו להאמין / נרדמים פשוט הפסיקו לישון / זה לא יקח יותר מדי זמן") בעיבוד אקפלה – ובתוספת קליפ אפקטיבי מתוך המחאות הרבות שנערכו בשבועות האחרונים מכל העולם, כולל מחאות כנגד שחיתות שלטונית בישראל ומחאות Lives Black Matter בארה"ב.

ה"הייר גראונד" המקומי אכן מרים את השיר אל מחוזות העכשיו, והמוסיקה של וונדר נשמעת בגרסה הזו כפסקול אקטואלי מהדהד המצטרף אל קולות המחאה בשירה עוצמתית כמו המסר והמוסיקה – בעצמותיהם.

ייאמר לזכותם של משתתפי EOK, שהצליחו לשמור על אופי הסול (Soul) של השיר והעניקו לו אנרגיות מוספות. מלים פשוטות: מאמינים, המשיכו להאמין. המוסיקה הזו היא משב רוח בגבכם שנותן אמונה ותקווה.

*** הטקסט הדתי פילוסופי פוליטי של סטיבי וונדר עוסק בקבלת הזדמנות שנייה ("כה שמח שהוא נתן לי לנסות את זה שוב") ולהפיק את המיטב מזה. באופן מוזר, וונדר הקליט את השיר שלושה חודשים לפני שכמעט נהרג בדרך לקונצרט צדקה בדורהאם, צפון קרוליינה. המכונית בה נסע הייתה מאחורי משאית שהובילה מטען בולי עץ, שעצרה לפתע, ושלחה בולי עץ אל השמשה הקדמית ופגעה בראשו של וונדר.

כתוצאה, וונדר היה בתרדמת במשך ארבעה ימים. מנהלו וחברו הטוב, אירה טאקר ג'וניור, ידע שסטיבי אוהב לשמוע מוזיקה בעוצמה גבוהה, ולכן ניסה לשיר את השיר הזה ישירות לאוזנו. בהתחלה הוא לא קיבל תגובה, אבל למחרת הוא ניסה שוב ואצבעותיו של וונדר החלו לנוע עם השיר – הסימן הראשון שהוא עומד להתאושש.

כשנזכר בתרדמת, אמר וונדר, "במשך כמה ימים הייתי בהחלט במקום רוחני הרבה יותר טוב שגרם לי להיות מודע להרבה דברים שנוגעים לחיי ולעתיד שלי ולמה שאני צריך לעשות כדי להגיע למקום גבוה (higher ground). זה הרגיש כמו ההזדמנות השנייה שלי לחיים, לעשות משהו או לעשות יותר ולהתמודד עם העובדה שאני חי". וונדר שר גרסת קפלה לשיר זה עם אלישיה קיז בטקס פרסי הגראמי בשנת 2006.

The EOK Project – Higher Ground





Higher Ground – מילים

People keep on learnin'/ Soldiers keep on warrin'/ World keep on turnin'

'Cause it won't be too long/ Powers keep on lyin'/ While your people keep on dyin'

World keep on turnin'/ 'Cause it won't be too long/ I'm so darn glad he let me try it again

'Cause my last time on earth I lived a whole world of sin/ I'm so glad that I know more than I knew then

Gonna keep on tryin'/ 'Til I reach my highest ground/ Lovers keep on lovin'

Believers keep on believin/ Sleepers just stop sleepin'/ It won't be too long

Oh yeah, oh yeah/ I'm so glad that he let me try it again/ 'Cause my last time on earth I lived a whole world of sin

I'm so glad that I know more than I knew then/ Gonna keep on tryin'/ 'Til I reach my highest ground/ Whew, whew/ 'Til I reach my highest ground/ No one's gonna bring me…