נחש מי The Guess Who אישה אמריקנית

מי היא האישה האמריקנית שחברי להקת הרוק הקנדית The Guess Who מבקשים להתרחק ממנה? המילים הם טקסט נוקב נגד האימפריאליזם האמריקני בזמן מלחמת ויטנאם:

I don't need your war machines

I don't need your ghetto scenes

Colored lights can hypnotize

Sparkle someone else's eyes

היה זה שיר מחאה מבלי שרבים ידעו שהוא כזה. הוא הגיע למקום הראשון במצעד האמריקני ב-1970. הלהקה התבקשה לא לבצע את השיר הזה, כשהיא הופיע בבית הלבן מול הנשיא ריצ'ארד ניקסון ב-1970. גרסת האלבום כללה פתיחה אקוסטית של דקה וחמש שניות. הסולן רנדי באכמן עזב את הלהקה כחודש אחרי שהשיר הגיע למקום הראשון בארה"ב. הסיבה: סגנון ההתנהלות של הלהקה לא התאים לו כאדם דתי. בגלל פרישתו, בוטל סיבוב הופעות של הלהקה ברחבי ארה"ב.

מוצא The Guess Who, להקת פופ-רוק עם נגיעות ברוק כבד, מויניטב מניטובה שבקנדה. הלהקה הוקמה ב-1963. התפרקה ב-1975. ב-2010 חזרה לסיבוב הופעות. פרט ל"אישה אמריקנית", בלטה הלהקה בלהיטים כמו No Time, These Eyes, Share the Land. אחדים מחבריה כמו ברטון קאמינגס ורנדי באכמן הגיעו להצלחות מחוץ ללהקה כמו בלהקת Bachman–Turner Overdrive.

American woman, stay away from me/ American woman, mama let me be/ Don't come a hangin' around my door/ I don't want to see your face no more/ I got more important things to do/ Than spend my time growin' old with you/ Now woman, I said stay away/ American woman, listen what I say-ay-ay-ay-ay-ay