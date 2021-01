'The Righteous Brothers You've Lost That Lovin' Feelin

הצמד ביל מדלי ובובי הטפילד בחרו את השם "Righteous Brothers" לאחר שאחד מהמעריצים שנכח בהופעה שלהם צעק לעברם בסוף המופע "That was righteous, brothers". ("זה היה נפלא אחים")

את מילות השיר "You've Lost That Lovin 'Feelin'" שיצא ב-1964 כתבו בארי מאן וסינתיה וייל בעל ואשתו, לבקשתו של המוסיקאי והמפיק, פיל ספקטור, שחיפש להיט לצמד על רקע החתמתו לחברת Philles. שם השיר היה שם זמני' עד שימצאו שם טוב יותר. אבל ספקטור חשב שזה שם נהדר, והוחלט ללכת עליו. השיר הושמע ברדיו ובטלוויזיה האמריקאים יותר מכל שיר אחר במאה ה -20. (מקומות ראשונים בארה"ב ובבריטניה) היו לו למעלה מ -8 מיליון השמעות מרגע שחרורו ועד שנת 2000. הנתון כלל את כל הגרסאות של השיר, לא רק של The Righteous Brothers.

ספקטור הפיק את השיר הזה באמצעות טכניקת ההקלטה המפורסמת שלו "Wall of Sound". הכוונה הייתה לנצל את האפשרויות של הקלטת אולפן כדי ליצור אסתטיקה תזמורתית צפופה במיוחד שהגיעה היטב דרך מכשירי רדיו ותיבות נגינה של התקופה. ספקטור הסביר ב -1964: "חיפשתי צליל, צליל כל כך חזק שאם החומר לא היה חזק ביותר, הצליל יישא את התקליט. המטרה היתה הגדלה של הסאונד. הכל השתלב כמו פאזל."

ביל מדלי נזכר שהשקיע כשמונה שעות עם ספקטור על השירה לשיר זה. זה היה תהליך מייגע, מכיוון שהם היו צריכים להקליט על הטייקים הקודמים כדי ליצור סאונד חדש. ספקטור נהג בצורה דומה do לגבי ההופעות. מדלי שהפיק כמה משירי האלבום של הצמד, השקיע בדרך כלל כ- 30 דקות בעבודה על השירה.

בראיון למגזין "רולינג סטון", ביל מדלי נזכר, "לא היה לנו מושג אם זה יהיה להיט. השיר היה איטי מדי, ארוך מדי לימים של של שליטת הביטלס והפלישה הבריטית."

You've Lost That Loving Feeling Righteous Brothers

גרסת 2016 You've Lost That Loving Feeling – Righteous Brothers

You never close your eyes anymore when I kiss your lips

And there's no tenderness like before in your fingertips

You're trying hard not to show it/ But baby, baby I know it

'You lost that lovin' feelin/ 'Whoa, that lovin' feelin

'You lost that lovin' feelin/ Now it's gone, gone, gone, woh

Now there's no welcome look in your eyes when I reach for you

And now you're starting to criticize little things I do

It makes me just feel like crying

'Cause baby, something beautifull's dyin'

You lost that lovin' feelin/ Whoa, that lovin' feelin

You lost that lovin' feelin/ Now it's gone, gone, gone, woh

Baby, baby, I'd get down on my knees for you

If you would only love me like you used to do, yeah

We had a love, a love, a love you don't find everyday

So don't, don't, don't, don't let it slip away

Baby, baby, baby, baby/ I beg you please, please, please, please

I need your love, need your love/ I need your love, I need your love

So bring it on back, so bring it on back/ Bring it on back, bring it on back

Bring back that lovin' feelin'/ Whoa, that lovin' feelin'

Bring back that lovin' feelin'/ 'Cause it's gone, gone, gone/ And I can't go on, woh

Bring back that lovin' feelin'/ Whoa, that lovin' feelin'

Bring back that lovin' feelin'/ 'Cause it's gone, gone, gone

Writer/s: Phil Spector, Barry Mann, Cynthia Wei

