מה, עדיין "קול השלום"? מותחים את הנוסטלגיה מעבר לקצה. "דה ווייס אופ פיס" או "איסי לה וואה דה לה פה" בצרפתית, From Somewhere in the Mediterranean, הוא עדיין מותג חזק לתקופת החגים (מסטימצקי יאשרו – מקום ראשון במכירות). רדו מרכבת הזמן הדוהרת, החליפו לרכבת הנוסעת אחורה במנהרת הזמן. המניפולציה (תחנת השלום שמשדרת מדיסק) נועדה לנוסטלגיקנים, שאינם יכולים להיפרד מ"קול השלום" ז"ל. אי שם מלב הים, התחנה הפיראטית הראשונה בישראל, שהוקמה ב-1973 ע"י אייבי נתן, זו ששידרה מוסיקה נונסטופ 24 שעות באפ.אם סטריאו עם קריאות לשלום – פיס, לאב אנד גוד מייוסיק. נו מור וור, נור מור בלאדשיט. התחנה שחדלה לשדר בנובמבר 1993, לפני 15 שנה, "משדרת שוב" עם כל הג'ינגלים וקולו של ספן השלום הנצחי. על הדיסק מציינים שהוא מבוסס על תוכנית הרדיו המשודרת ברדיוס 100 אפ.אם. אין לי מושג מה כאן רדיוס 100, מאחר שהאוסף נשמע לחלוטין העתק של "קול השלום". אין לי גם מושג מתי הוקלטו ברכות לרדיו ע"י ביורן, חבר להקת "אבבא" וקרן קרפנטר המנוחה, חברת צמד הקרפנטרס.

לעצם העניין: תתבוננו ברשימה מטה. יש מה להוסיף? עוד פעם Nights In White Satin של המודי בלוז? שוב – A Whiter Shade Of Pale של פרוקול הארום ושוב Sympathy של ציפור נדירה? עוד פעם Boat On The River של סטיקס? עוד פעם Still Got The Blues של גרי מור? עוד פעם Baker Street של גרי ראפרטי?

עורכי האסף יודעים למי הם עמלים: אלו הבחירות הכי נוחות/ נכונות מהרדיו הידידותי של פעם, שירים שלוקחים בשבי גם אם שמעת אותם בפעם האלף, פונים למכנה משותף מיינסטרימי רחב כרוחב החתך הדמוגרפי של ישראל. ועדיין יש שירים שמעוררים לא רק את בלוטות הנוסטלגיה, אלא מצדיקים האזנה מחודשת. הבחירה שלי – בנגן מטה.

CD1

1. The Moody Blues – Nights In White Satin

2. John Lennon – Imagine

3. Procol Harum – A Whiter Shade Of Pale

4. 10cc – I'm Not In Love

5. Rare Bird – Sympathy

6. Neil Diamond – Love On The Rocks – From "The Jazz Singer" Soundtrack

7. Cat Stevens – Morning Has Broken

8. Elkie Brooks- Sunshine After The Rain

9. Suzanne Vega – Luka

10. Roxy Music – Same Old Scene

11. China Crisis – Wishful Thinking

12. Philip Oakey, Giorgio Moroder – Together In Electric Dreams

13. Mike Oldfield – Moonlight Shadow

14. Gary Moore – Still Got The Blues

15. Carpenters – Rainy Days And Mondays

16. Styx – Boat On The River

17. (Rupert Holmes – Escape (The Pina Colada Song

18. UB40 Featuring Chrissie Hynde – I Got You Babe

19. Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

20. Edie Brickell & New Bohemians – What I Am

CD2

1. ABBA – Knowing Me, Knowing You

2. Supertramp – The Logical Song

3. Gerry Rafferty – Baker Street

4. Kim Carnes – Bette Davis Eyes

5. Bachman-Turner Overdrive – You Ain't Seen Nothing Yet

6. Sweet – Love Is Like Oxygen

7. Wings – Silly Love Songs

8. Elton John, Kiki Dee – Don't Go Breaking My Heart

9. America – You Can Do Magic

10. Genesis – Invisible Touch

11. (The Stylistics- Can't Give You Anything (But My Love

12. Dr. Hook – When You're In Love With A Beautiful Woman

13. PhD – I Won't Let You Down

14. Peter Frampton – Show Me The Way

15. Danny Wilson – Mary's Prayer

16. (Simple Minds – Don't You (Forget About Me

17. Tears For Fears – Mad World

18. Dan Hartman – I Can Dream About You

19. Nik Kershaw – Wouldn't It Be Good

20. Soft Cell – Torch

