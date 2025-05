השירים הטובים ביותר יש משהו כזה? מי-מה קובע?

השירים הטובים ביותר. יש משהו כזה? קנה מידה? מישהו יכול לכמת? רוב הזמן אנחנו עסוקים בסופרלטיבים שמסתיימים ב "השיר הטוב יותר", "השיר הכי יפה". שיר טוב לא התכוון להיות "הטוב ביותר" או "הכי טוב". שיר טוב לא התכוון להיות שום דבר – פרט מאשר להיות עצמו.

כששומעים שיר טוב, חושבים על דברים שונים ומשונים: איפה הייתי כששמעתי את השיר בפעם הראשונה. הצליל. הריח. המקום. זהו רגע אחד שמונצח לחיים. הוא מנצח את הזמן. שלא כבני תמותה, שיר טוב חי חיים ארוכים מאוד, לעיתים – נצח נצחים. כמובן, על הנייר שיר טוב, תרצו שיר גדול, הוא שילוב של מנגינה-מילים-עיבוד-הפקה-רגש. לעיתים אחד האלמנטים האלה הוא שקובע את הצלחתו.

האם שיר טוב-מצליח חייב להיות קצר? ב"רפסודיה בוהמית" של להקת "קווין" יש שילוב מדהים של מירב האלמנטים – חילופי מנגינות, אופרה, ריתם נ' בלוז, רוק, והוא מצליח ללכד את כל הז'אנרים האלה בצורה אותנטית לשיר/יצירה אחת שלמה, מושלמת בפרק זמן ארוך יחסית של כ-6 דקות.

כשמרכיבים את רשימת "השירים הטובים ביותר" – ניתן לעשות זאת ע"י משאל קוראים/מוסיקאים/עיתונאי מוסיקה. אבל גם אחרי משאל כזה, יישארו רבים "מקופחים" בעיני רבים. מגזין "הרולינג סטון" האמריקני מפרסם את רשימת 500 השירים הטובים ביותר. קצרה היריעה מלהכיל את כולם, אבל אני בטוח כי אצלנו היו מרימים גבה, כי "הטעם הישראלי", אינו "הטעם האמריקני". קונים? Like a Rolling Stone של בוב דילן ו – Respect של אריתה פרנקלין הם השירים הטובים ביותר בכל הזמנים? מי שמסכים – לא אתווכח איתו. מי שלא מסכים – גם הוא לא יתעמת איתי. רשימה מהסוג הזה עוזרת לבחור שירים טובים. את הרשימה של "הטובים ביותר" ירכיב כל אחד לעצמו.

*** הביטלס הם הלהקה המיוצגת ביותר, עם 23 שירים ברשימה. ג'ון לנון, פול מקרטני וג'ורג' הריסון מיוצגים גם כאמני סולו. לנון הוא האמן היחיד שהופיע פעמיים בעשירייה הראשונה, כחבר בביטלס וכאמן סולו. אחרי הביטלס נמצאים הרולינג סטונס (14); בוב דילן (12)] אלביס פרסלי (11); הביץ' בויז וג'ימי הנדריקס (7); לד זפלין, פרינס, סלי אנד דה פמילי סטון, U2, ג'יימס בראון וצ'אק ברי (6); אלטון ג'ון, ריי צ'ארלס, הקלאש, הדריפטרס, באדי הולי וה-Who (עם 5) .

האמנים שלא נכללו ברשימת 100 האמנים המובילים אך בעלי מספר השירים הרב ביותר ברשימה הם האנימלס, בלונדי והבראדרס איסלי, כל אחד עם שלושה שירים. האלבום עם הכי הרבה שירים ברשימה (לא כולל אלבומי אוסף) הוא Are You Experienced של להקת Jimi Hendrix Experience עם ארבעה שירים ברשימה: "Purple Haze" (מקום 17), "Foxy Lady" (מקום 152), "Hey Joe" (מקום 198) ו-"The Wind Cries Mary" (מקום 370).

שלושה שירים מופיעים ברשימה פעמיים, בביצוע אמנים שונים: "Mr. Tambourine Man", בביצוע בוב דילן (מספר 107) ושל להקת Byrds (מספר 79); "Blue Suede Shoes" של אלביס פרסלי (מקום 430) ושל קרל פרקינס (מספר 95), ו-"Walk This Way" של Aerosmith (מספר 346) ושל Run-DMC (מספר 293).

השירים הקצרים ביותר הם "Rave On!" של באדי הולי (1:47), "Great Balls of Fire" של ג'רי לי לואיס (1:52), ו-"C'mon Everybody" של אדי קוקרן (1:53).

הרצועות הארוכות ביותר הן "The End" של הדלתות (11:41), "Desolation Row" של בוב דילן (11:21), ו-"Marquee Moon" של Television (9:58).

עשרת הגדולים לפי "הרולינג סטון" 2004 – 2010



בוב דילן – Like a Rolling Stone 1965

הרולינג סטונז – Satisfaction 1965

ג'ון לנון – Imagine 1971

מרווין גיי – What's Going On 1971

אריתה פרנקלין – Respect 1967

הביץ' בויז – Good Vibrations 1966

צ'אק ברי – Johnny B. Goode 1958

הביטלס – Hey Jude 1968

נירוונה – Smells Like Teen Spirit 1991

ריי צ'ארלס – What'd I Say 1959

בוב דילן – Like A Rolling Stone" (Live at Newport 1965)"

עשרת הגדולים לפי "הרולינג סטון" 2021 – 2024

אריתה פרנקלין – Respect 1967

פאבליק אנמי – Fight The Power 1989

סם קוק – A Change Is Gonna Come

בוב דילן – Like a Rolling Stone 1965

נירוונה – Smells Like Teen Spirit 1991

מרווין גיי – What's Going On 1971

הביטלס – 1967 Strawberry Fields Forever

מיסי אליוט – 2001 Get Ur Freak On

פליטווד מק – Dreams 1977

אאוט קאסט – Hey Ya 2003



