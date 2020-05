אז מה כול כך מושך בלהיטי הסיקסטיז? למה הם שווים עוד אוסף? כי לא רק הקשישים מתרפקים עליהם. כי מה שעושה פופ נאיבי, מתוק ורגשני קשה להסביר באופן רציונאלי. אבל יד על הלב, ויש לי לב ענק לשירים האלה: היה בהם משהו ראשוני שממשיך לעורר את בלוטות הרומנטיקה והאהבה.

סיקסטיז? לא רק. "הו קארול" (1959) עם ניל סדקה ו"דיאנה" עם פול אנקה (1957) "אונלי יו" של הפלטרס (1956) "סמייל" עם נט קינג קול (1956) נחשבים לסיקסטיז למרות שהם מודל פיפטיז. מעניין שהעורכים של ימינו – גם הם נאלצים ללכת על השלאגרים הכי נדושים מאותה תקופה. ועןד פעם חוזרים "סאני" של בובי הב, "סאמר הולידיי" עם קליף רצ'ארדס, ו- You've Lost That Lovin' Feeling שלל האחים הצדקנים.

הטענה, שאלה להיטים שלעולם לא ינטשו אותנו, נכונה. מצד שני לא הכול חייב להיות שקוף כל כך. התענגתי מחדש על True Love Ways של באדי הולי (1960) , גרי והפוסעים – You'll Never Walk Alone, גם על Where Do You Go My Lovely של פיטר סטארסטד (1969), וגם על Teenager In Love של דיון והבלמונטס.

ברשימה גם פגישות מחודשות עם אלביס פרסלי עם Can't Help Falling In Love היפהפה והמרגש עדין, בובי וינטון – Mr Lonely, אנגלברט הומפרדינג – Release Me ועוד.

אני לא בטוח שכול הזמרים האלה היו הזמרים הגדולים של השישים, אבל הם הביאו רוח נעורים שממשיכה לנשב במשבים מכניעים.

1. Tom Jones – Delilah

2. Neil Sedaka – Oh! Carol

3. Paul Anka – Diana

4. Elvis Presley – Can't Help falling In Love

5. Bobby Vinton – Mr. Lonely

6.The Platters – Only You

7. Engelbert Humperdinck – Release Me

8. Al Martino – Spanish eyes

9. Ricky Valance – Tell Laura I Love Her

10. Peter Sarstedt – Where Do You Go To My Lovely

11. Cliff Richard – Blue Moon

12. The Crickets With Bobby Vee – Girl Of My Best Friend

13. Dion And The Belmonts – A Teenager In Love

14. (Johnny burnette – You're Sixteen, You're Beautiful (And You're Mine

15. Cliff Richard – Summer Holiday

16. Bobby Hebb – Sunny

17. Buddy Holly – True Love Ways

18. The Righteous Brothers – You've Lost That Lovin' Feelin

19. Gerry And The Pacemakers – You'll Never Walk Alone

20. Nat King Cole – Smile

גלריה

