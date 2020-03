האוסף יצא סמוך למותו של בוב מארלי ב-1980 ממחלת הסרטן. בין ה-20 שעברו עריכה דיגיטאלית תמצאו, למעשה, כל להיט מבוקש של מארלי: "סטיר איט אפ", "גט אפ, סטנד אפ", "איי שוט דה שריף", "ג'אמינג", "נו וומן נו קריי" (הופעה חיה), "אקסודוס", ,Buffalo Soldier ה"רידמפשן סונג" ביצוע להקה גדולה. יש עוד רבים טובים ומצוינים.

הדיסק אינו מיועד דווקא לאספני ההרדקור של מארלי, יותר להיכרות ידידותית למתחילים עם הכהן הגדול של הרגאיי, שיקבלו גם מסיבת רגאיי המורכבת מהלהיטים הגדולים של מארלי בפרט וז'אנר הרגאיי בכלל. ובכול זאת – אחד נדיר, זה שמסיים את האוסף – I Know A Place – בלדה מרגשת על סולידריות וחופש שהוקלט בשנת 1977 ולא נמצא בשום אוסף אחר של מארלי והוויילרס. מארלי לפי ה-20 שירים לעולם לא יתיישן. גם הדורות הבאים יחפשו את המוסיקה שלו. אגב, גם Legend נחשב לאוסף אולטימטיבי של בוב מארלי, והגם שקיימת חפיפה בין שניהם, באוסף הזה יש כמה שירים שאינם קיימים ב-Legend כמו Turn Your Lights Down Low, So Much Trouble in the World, Iron Lion Zion. בסך הכול –אוסף יפה, פריך, ערוך טוב, סאונד יפהפה, ובעיקר – המוסיקה של בוב מארלי.

1. Stir It Up

2. Get Up, Stand Up

3. I Shot The Sheriff

4. Lively Up Yourself

5. (No Woman No Cry (Live

6. Roots, Rock, Reggae

7. Exodus

8. Jamming

9. Waiting In Vain

10. Three Little Birds

11. Turn Your Lights Down Low

12. One Love/People Get Ready

13. Is This Love

14. Sun Is Shining

15. So Much Trouble In The World

16. Could You Be Loved

17. (Redemption Song (Band Version

18. Buffalo Soldier

19. Iron Lion Zion

20. (I Know A Place (Single Remix

Bob Marley - One Love: The Very Best of Bob Marley & the Wailers

