Brothers in Arms של דייר סטרייטס (1985) הוא אחד הקטעים היותר יצירתיים-מיוחדים – אם לא הקטע האיכותי ביותר של מארק נופלר ודייר סטרייטס. שימו לב איך שצליל הגיטרה מעטר את קולו של נופלר. כזה עיבוד לא שמעתי מעודי. כאילו הצליל נארג כאן בדקדקנות מדהימה.

השיר נחשב לאחד השירים האנטי-מלחמתיים האיקוניים של שנות ה-80. נופלר כתב את השיר על רקע מלחמת פוקלנד – ה סכסוך בין ארגנטינה לבריטניה על איים מול חופי ארגנטינה שכל מדינה תבעה זכויות עליהם. האיים הם שטחים בריטיים, אך ב-1982 ניסתה ארגנטינה להשיב לעצמה את אחד האיים. בריטניה החזירה לעצמה את שטחיה, אך איבדה 258 חיילים בסכסוך.

בשיר מארק נופלר שר על חייל שגוסס בשדה הקרב, מוקף בחבריו. זה מבט על האיוולת של המלחמה ומצבם של הנלחמים בהם. "יש לנו רק עולם אחד אבל אנחנו חיים בעולם אחר", אמר נופלר ל-BBC. "אנחנו פשוט טיפשים לקחת חלק במלחמה של מישהו". השיר מסתיים ב: "We're fools to make war/ On our brothers in arms".

שם השיר מתייחס לבריטים ולארגנטינאים כ"אחים לנשק", כלומר היו להם אידיאולוגיות דומות. הביטוי הזה שימש בסופו של דבר כשמו של האלבום – השיר מבטא אחווה בין חיילים – “These mist-covered mountains are a home now for me”, הדובר מביע געגוע לביתו, אך גם מבין שהקרב הפך לביתו החדש. יש כאן שורה יוצרת תחושה אפוקליפטית של סוף הדרך, אולי סמל למוות המתקרב. “Now the sun’s gone to hell and the moon’s riding high”

.המסר האנטי-מלחמתי קיים ב – “We’re fools to make war on our brothers in arms”. הביקורת על מלחמות ברורה – החיילים משני הצדדים הם “אחים לנשק”, אך נאלצים להילחם זה בזה.

בשנת 2007, שוחררה גרסה חדשה של השיר בהשתתפות מארק נופלר לציון יום השנה ה-25 למלחמת פוקלנד. ההכנסות ממכירת הסינגל הלכו לתוכנית שיקום ללוחמים הבריטים הלומי קרב שהתמודדו עם הפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD) הידועה גם כפוסט טראומה.

Brothers In Arms האלבום

דייר סטרייטס Brothers In Arms

Brothers In Arms הגרסה המקורית

Mark Knopfler – Brothers In Arms HD – Royal Albert Hall 2019

These mist covered mountains

Are a home now for me

But my home is the lowlands

And always will be

Someday you'll return to

Your valleys and your farms

And you'll no longer burn to be

Brothers in arms

Through these fields of destruction

Baptisms of fire

I've witnessed your suffering

As the battle raged high

And though they did hurt me so bad

In the fear and alarm

You did not desert me

My brothers in arms

There's so many different worlds

So many different suns

And we have just one world

But we live in different ones

Now the sun's gone to hell and

The moon's riding high

Let me bid you farewell

Every man has to die

But it's written in the starlight

And every line in your palm

We're fools to make war

On our brothers in arms

Writer/s: Mark Knopfler

