Put Your Hand On My Shoulder

הנחת הראש על כתף מבטאת יותר מאשר חיבה. לחישה על האוזן – המתקת סוד אינטימית. הנשיקה – ראשיתה של תשוקה. המאהב מסתפק כאן במועט – רק נשיקת לילה טוב. זה יכול להיות צעד פיזי ראשון להפגין אהבה. אם אולדיז – אז השיר הזה. אם פינת הנוסטלגיה – להדליק נר. סלואו רצח. קול טנור גבוה מתרפק, כשברקע קולות שמזכירים את ההרמוניות הקוליות של הפלטרס.

פול אנקה היה זמר העשרה המצליח ביותר בשנות ה -50, שכתב את השירים שלו. בזמן כתיבת "שימי ראשך על כתפי", הוא כבר היה כוכב משך שנתיים, לאחר ש"דיאנה" הגיע למקום הראשון ב – 1957. השיר הוקלט ב-1958 בעיבודו ובניצוחו של דון קוסטה. הוא הגיע למקום השני בבבילבורד הוט 100 שנה לאחר מכן. את המקום הראשון תפס אז בובי דארין עם "מקי סכינאי".

בגיל 16 נחשב פול אנקה לאליל נוער כשפרץ למצעדי הפזמונים באמריקה עם הלהיט Diana. עד סוף שנות ה-60 מכר למעלה מ- 100 מיליון תקליטים בזכות להיטיו הרומנטיים. ב – 1968, כשהוא בן 27, כתב אנקה לפרנק סינטרה את אחת מהקלאסיקות הנצחיות במוסיקת הפופ לדורותיה, ,My Way שזכה למאות ביצועים, ביניהם גם של אלוויס פרסלי. האלבומים "Put your head on my shoulder" ו"Lonely boy" – נחשבים עד היום בין האלבומים הנמכרים ביותר בתולדות הפופ.

Put your head on my shoulder/ Hold me in your arms, baby

Squeeze me oh-so-tight/ Show me that you love me too

Put your lips next to mine, dear/ Won't you kiss me once, baby

Just a kiss goodnight, maybe

(You and I will fall in love (you and I will fall in love

People say that love's a game/ A game you just can't win

If there's a way/ I'll find it somebody/ And then this fool will rush in

Put your head on my shoulder/ Whisper in my ear, baby

Words I want to hear

(Tell me, tell me that you love me too (tell me that you love me too

Put your head on my shoulder/ Whisper in my ear, baby

Words I want to hear, baby/ Put your head on my shoulder

Writer/s: PAUL ANKA