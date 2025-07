פול סיימון,נוצץ כמו גיטרה לאומית,הלהיטים הגדולים

"הדלתה של המיסיסיפי נצנצה/כמו גיטרה לאומית/עוקב אחרי הנהר/במורדות הכביש הראשי/לאורך מסלול מלחמת האזרחים/נוסע לגרייסלנד/גרייסלנד/בממפיס טנסי"

האלבום Greatest Hits: Shining Like a National Guitar של פול סיימון יצא לאור ב-23 במאי 2000 (בחלק מהמדינות מוקדם יותר במאי) – אסופה של 19 שירים שיצאו בין 1972 ל-1997 כותרת האלבום נלקחת מהשורה הראשונה בשיר Graceland

זה אוסף שמונח על שידה ליד מיטתי. אני לא יכול בלי פול סיימון פעמיים בשנה לפחות. לפעמים יותר. הוא מחזיר אותי למחוזות שאני מתגעגע שוב ולשוטט בהם כמו תייר לא מזדמן שחוזר למקומות אהובים בעברו. סיימון הוא מבחינתי משורר הפופ – ובלי שמץ של הפרזה. משורר הפופ. סטורי טלר אותנטי. ואת הסיפורים שלו לא ישעמם לשמוע בפעם האלף.

סינגר. סונגרייטר. יליד 1941, ניו-יורק. פולק. פולק-רוק. סופט-רוק. וורלד ביט. טקסטים שנונים. מוסיקת פופ מתוחכמת. בשנות השמונים הוא היה מהראשונים שהצליחו לחבר פופ ומוסיקה אתנית. סיימון הגיע לשיא מכירות כחציו של "סיימון וגרפונקל" עם "גשר על מים סוערים". התחזית לגביו שכסוליסט הוא ימכור פחות, התממשה. מצד שני, סיימון זכה להערכה אמנותית. האלבום Paul Simon של 1972 היה מבחינתו – ניצחון גדול גם כסוליסט שהשתחרר מכבלי הצמד, גם מבחינה אומנותית.

אלבום האוספים הזה (הרביעי שלו) מלהיב. זה גרייסלנד", You can call me al בלדה בקצב פאנקי מזיז, "הרטס אנד בונס", "עדין מטורף אחרי השנים", "05 דרכים", "קודכרום", "אוהבת אותי כסלע", "אני וחוליו". שירים באורינטציה אתנית "פגישה בין אם ובנה" בקצב ג'אמייקני, לטיני – THE OBVIOUS CHILD. "מאוחר בערב" – לטין ג'אז. "קחי אותי למרדי גרה" – דיקסי. עריכה מאוזנת. שיר לאי בודד: Rene and georgette magritte with their dog – אם לחזור למשורר. הסאונד פריך, יפהפה. פגישה מחודשת עם פול סיימון.

Paul Simon – Still Crazy After All These Years (from The Concert in Hyde)