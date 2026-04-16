ציפיתי לשיר שיעשה לי כאב לב, שיפרוט על נימי העצב, שיסחט דמעה, שייכנס לרשימת שירי הזיכרון על הבנים הנופלים. זה לא קרה. יהודה פוליקר לקח את המילים של דויד גרוסמן המתייחסות לאובדן הגדול של חייו (נפילת בנו) למגרש הים-תיכוני.

גרוסמן מביע צער על קוצר ימיו של האביב הנפלא, כמשל לקוצר חייו של הבן – "אך התחיל ללבלב, רק ניתן לי ותיכף נלקח". פוליקר הלחין כשבמחשבתו גם האביב היפה, החיים – יותר מאשר דעיכתם. המוסיקה בקצב mid tempo עם צלילי המיתרים הים-תיכוניים נותנת לנו להריח את ריחות האביב באזורנו, ועדיין התוגה קיימת בלחן, בקול הנשמה הכואב. המוסיקה פחות "אישית" במובן של קינה והספד על אדם מסוים, ויותר זורמת באפיקי התובנה של השיר, או כמו שאמר כותבו דוד גרוסמן, שפנה לפוליקר להלחינו: "בעיני, זה שיר על מלאות החיים, על הצמיחה והלבלוב שבהם ועל האובדן". קודם החיים. זה מה שממחיש פוליקר בלחנו היפה בהשראת המוסיקה היוונית – דגש על החיים יותר מאשר על המוות, וזהו ניגוד כן ומרגש.

יהודה פוליקר קצר פה כל כך האביב





יש רגע קצר בין אדר לניסן/ שהטבע צוהל בכול פּה/ הוא שופע חיים/ שיכור ומבושם-

איך שיופי יכול לרפּא!

נסער ומשולהב ומתיז/ ניצוצות/ אך עוד רגע ייבּול ויצהיב/ כי הנה בשוליו כבר הקיץ ניצת –

קצר פה כל כך האביב.

קצר וחטוף ושובר את הלב/ לחשוב שהוא תכף ידעך/ מבטו רק נפקח

אך הִתחיל ללבלב/ רק ניתן לי ותכף נלקח.

אביב עוּל-ימים וסוער/ וסופו/ כבר כתוב בעלי ניצניו/ אבל הוא מסתחרר/ כפרפר במעופו

וכמוהו-נצחי בעיניו.

קצר וחטוף ושובר את הלב/ לחשוב שהוא תכף ידעך/ מבטו רק נפקח/ אך התחיל ללבלב –

רק ניתן לי ותכף נלקח.

ואת ואני היודעים/ ונורא הדבר שרק הוא לא/ עד כמה קצרים החיים,/ החיים הקצרים שניתנו לו.

נדיב ונסער ומכאיב/ קצר פה כל כך/ האביב.

