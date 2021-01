אופנבך Wasted Love

ענקי הדאנס התורנים מגיעים בצמדים. השם: אופנבך, הקשר לז'אק אופנבך, מלחין האופרטות היהודי-גרמני פחות ממקרי בהחלט. ממחלקת הקידום ושיווק המכירות מגדירים אותם "הדור הבא של אמני הדאנס". אופנבך הוא צמד תקליטנים צרפתי מאז 2014, המורכב מדוריאן לו וסזאר דה רומל, שבסיסם בפריס. לאחר שהוציאו שירים כמו "Around the Fire" ו- "You Don't Know Me" הם זכו לתמיכה מצד אמנים כמו רובין שולץ וטייסטו. הם ידועים גם במיקסים שעשו לשירים של בוב סינקלר, ג'יימס ביי, ג'יימס בלאנט, קלין בנדיט.

השיר הפופ מדונסס עולה לכביש הראשי. הם לא יתנו לקול מדוכדך למנוע ממנו כניסה לרחבות שלפני הקורונה. מילים? היא כל כך בוטה, שאפילו לא שמה לב, שכל מילה שהיא אומרת נכנסת לו ממש מתחת לעור. אהבה מבוזבזת אבל הרגשות שלו ממלאות אוקיינוס, לוקחות אותו עד לנקודה שהוא לא יכול לשלוט בעצמו. היומרה ("הדור הבא של אמני הדאנס") אינה מייצרת חידושים והפתעות. אלמנט הדאנס יריץ את השיר למצעדי היורופופ. אופנבך רוצים להגיע גם למקום טוב בבילבורד האמריקאי. במצב המוסיקה כיום, על רקעתחלואת הקורונה – יש להם סיכוי.

(Ofenbach – Wasted Love (feat. Lagique

So outspoken/ You don’t even notice/ Every word you say gets right under my skin

Out of focus/ But your heart is open/ Always tryin’ when I feel like giving in

Keep breaking hearts to pieces I/ Know I’m the only reason I’m/ Afraid you’re getting over us

Wasted love/ Don’t give up/ While you’re trying to save us/ I’m out trying not to get

Wasted, love/ Wake me up/ Oh tell me I’m dreaming and say this ain’t another wasted love

My emotions / Overflow an ocean/ Takes me to the point I can’t control myself

If I knew how to/ Find the words I’d tell you/ I admit that sometimes I could use your help

Keep breaking hearts to pieces / I Know I’m the only reason I’m/ Afraid you’re getting over us

Wasted love/ Don’t give up/ While you’re trying to save us/ I’m out trying not to get

Wasted, love/ Wake me up/ Oh tell me I’m dreaming and say this ain’t another wasted love

אופנבך פייסבוק