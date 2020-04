Back In Black הוא אלבום האולפן השביעי של להקת הרוק האוסטרלית. הראשון שהוקלט ללא הזמר הראשי של הלהקה עד אז.

באמצע החזרת להקלטות של האלבום, נפטר הזמר בון סקוט מאוברדוז של אלכוהול. האחים יאנג (אגנוס ומלקולם) חשבו לפרק את הלהקה, אבל בסופו של דבר במקומו בבריאן ג’ונסון. התוצאה – "בלאק אין בלאק", עליו התחילו לעבוד לפני מות סקוט. אלבום הנחשב לתמצית המזוקקת של ז’אנר הרוק הכבד. קטעים כמו Hells Bells ו – "You Shook Me All Night Long" שהפכו להימנוני מטאל רוק. ג’ונסון היה בחירה מוצלחת. היה לו את אותו טאץ’ בלוזי כמו לסקוט. קלאסיקת הרוק הזו שנמכרה עד היום בלמעעלה מ- 30מליוני עותקים מכילה עוד כמה הימנוני רוק כמו "Shoot to Thrill" זהו האלבום שהכניס את איי.סי/די.סי לפנתיאון של המטאל רוק לצד "לד זפלין" ו"ואן הלן".

הרכב



• Brian Johnson — lead vocals

• Angus Young — lead guitar

• Malcolm Young — rhythm guitar, backing vocals

• Cliff Williams — bass guitar, backing vocals

• Phil Rudd — drums



שירים



1. "Hells Bells – 5:12

2. "Shoot to Thrill – 5:17

3. "What Do You Do for Money Honey – 3:35

4. "Givin' the Dog a Bone – 3:32

5. "Let Me Put My Love into You – 4:15

6. "Back in Black – 4:15

7. "You Shook Me All Night Long– 3:30

8. "Have a Drink on Me – 3:59

9. "Shake a Leg – 4:06

10. "Rock and Roll Ain't Noise Pollution – 4:15

• All songs written by Angus Young, Malcolm Young, and Brian Johnson.

AC/DC - Back In Black

