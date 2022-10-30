בחירות בשער. מה ישתנה? וולטר, הפילוסוף והסופר הצרפתי אמר שפוליטיקה היא האמצעי של אנשים חסרי עקרונות לשלוט באנשים שהם חסרי זיכרון. וגם: קיימים 2 סוגי גנבים: הגנב הפשוט – זה שגונב לך את הטלפון, את הארנק, והגנב הפוליטי – זה שגונב לך את עתידך, את חלומותיך, את משכורתך, את בריאותך, את החינוך של ילדך, את החיוך שלך…

תחשבו טוב לפני שאתם הולכים להצביע בבחירות. תראו איך נראים פוליטיקאים. לעיתים נדמה, כי פוליטיקה היא כמו זונה, או ממש זונה. יש הוכחות חמות מהשטח, מה שנותן סיבה להחזיר את "פוליטיקה" של אריק איינשטיין ומיכה שטרית של 2001, שיר שיצא אז לרדיו, אך לא הופיע באלבום. עכשיו הוא שוב חם עד לוהט. האם אפשר להתאהב בפוליטיקה? איינשטיין שר: "היינו כמו זוג משמיים/ אהבנו עד כלות הנשמה". לא האמין שתתנהג כזונה רק אחרי שהתאהב בה: "אמרת לעולם תישאר אהובי / ואז בלי בושה פתחת ת'רגלייים" איך שלא תהפכו את השיר, המסר בהיר כשמש באביב.

קלילותה של המוסיקה מעידה, כי הרצינות מאריק ומיכה שטרית והלאה. משקיפים על הזונה ורוקדים רומבה פלמנקו בקלילות שאומרת: אל תקחו ללב ולריאות. הישארו באזור הרגליים המפזזות. חייכו, כי את הזונה הזו אי אפשר לשנות.

שלחו את השיר למי שמגיע לו/לה להאזין לו יומיים לפני הבחירות. יש לא מעטים, משחקים אותה "רוצים אחדות". אין אחדות ולא תהיה. הזנות תישאר. היא לפחות מעניקה תמורה. הפוליטיקאים יגידו שלום, ויעשו מלחמה. ללקוחות שהצביעו עבורם הם יצחקו בפנים ויתנו פחד מיריביהם.

אריק איינשטיין שר בקריצת עין גדולה, במקצב דרום אמריקני, שמשאיר אותו על הגדר, רגל פה רגל שם. נגד המקצוע העתיק בעולם אין באמת מה לעשות. האם גם פוליטיקאים ופוליטיקה הם צורך קיומי שאי אפשר בלעדיו? האם נמשיך להצביע עבורם למרות הידיעה שהם, לעיתים קרובות – זונות?

אריק איינשטיין פוליטיקה זונה





פרנצ'סקה פוליטיקה את זונה לא קטנה

פותחת רגליים ללא הבחנה

אומרת שלום ועושה מלחמה

אין מה לומר, את זונה לא קטנה

הו אלוהים, זאת הייתה אהבה

היינו כמו זוג משמים

אהבנו עד כלות, עד כלות הנשמה

אהבתי אותך כי היית רק שלי

הסתכלת לי ישר בעיניים

אמרת לעולם תישאר אהובי

ואז בלי בושה פתחת ת'רגלייים

פרנצ'סקה פוליטיקה את זונה לא קטנה

פותחת רגליים ללא הבחנה

אומרת שלום ועושה מלחמה

אין מה לומר, את זונה לא קטנה