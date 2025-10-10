שיר ישן נושן, אבל שהזמן שחלף מאז שנולד לא גרם לו להתיישן. “שיר אחרי המלחמה” ששר אריק איינשטיין הוא יצירה שקטה אך נוקבת, שמבקשת לבטא את התחושות האישיות והלאומיות של תקופה שאחרי מלחמה – ככל הנראה רמז בזמנו למלחמת יום הכיפורים, אך רלוונטי לכל עידן פוסט-מלחמתי.

הדובר בשיר הוא קול אישי, אנושי, שמדבר על עצמו אך מייצג קול קולקטיבי – החייל, האזרח, החברה הישראלית שלאחר הקרב. השיר איננו שיר זיכרון או שיר גבורה, אלא שיר של התמודדות – עם האמת, עם המציאות שלאחר הסערה. דווקא בפשטותו, הוא מצליח לגעת בעומק של חוויות שהן אוניברסליות – כאב, געגועים והצורך להמשיך למרות הכול.

אריק איינשטיין: סיפר: "בקומת הקרקע בביתנו גרה שכנה בשם חנה שהייתה פסנתרנית חובבת מוזיקה קלאסית. חנה נהגה לארח בדירתה חברים לנגינת רביעיות. אחד מן האורחים היה שמי (שם טוב לוי), שהיה חלילן מעולה. יום אחד שאלה אותי חנה, האם אהיה מוכן לשמוע מוזיקה ששמי הלחין. הסכמתי והקשבתי. הלחן הראשון נודע לימים כ"שיר של אחרי המלחמה" ומאז לא נפרדו דרכנו. כשערכנו חזרות לקראת הקלטת השיר, שאל אותי שמי "ומי יעבד את השיר"? אמרתי לו – "אתה". הוא היה עדיין חסר ביטחון וחשב שזה גדול עליו. כמובן שהוא טעה".

טעה בגדול. העיבוד הצנוע הוא שמעניק לקלאסיקה הזו עוד נקודת זכות. הפשטות היפה הוא סוד הקסם של שיר נצח. במלחמה של פעם שלחו אוהבים הרבה מכתבים. מעניין איזה חייל היום שולח מכתב במקום לסמס. אבל גם היום סביר להניח שהחייל ממעט, לעומת האוהבת שמפגיזה. בשיר על מכתב אחד שלו, היא כתבה שלושה.

אריק איינשטיין רוצה למעשה להגיד – שום דבר לא השתנה. המלחמות מולידות את אותן הסיטואציות. יש שחוזרים בריאים (כמו בשיר) יש שלא. יש שלא חוזרים. שם טוב לוי במנגינה המינורית – כיוון יותר לרומנטיקה נוגה, לשיר שבא אחרי המלחמה הכואבת, גם זו שלא החזירה הביתה הרבה חיילים, גם זו שלא הביאה את השלום המיוחל. בואו נחיה את "שיר ישן נושן, שיר של חיילים / שחוזרים אחרי הקרב"

*** "שיר של אחרי מלחמה" הפך לקלאסיקה ונכלל באלבומו של איינשטיין 'יסמין' (1972), עוד באותו אלבום הלחין שם טוב לוי את 'דון קישוט', של יהונתן גפן. ניגן חליל ב'אמא אדמה', משם התחיל הרומן של אריק עם שם טוב לוי שנמשך 25 שנה.

*** כמה טוב שבאת הביתה

אריק איינשטיין שיר של אחרי המלחמה







שיר ישן נושן, שיר של חיילים / שחוזרים אחרי הקרב / שיר של אהובה, מחכה לך – / מישהו שר את זה קודם

זהו שיר אחרי מלחמה / הוא תמיד מזכיר לי תקווה / היא מחכה, אהובה כבר חוזר / זהו שיר שבא אחרי המלחמה

הוא כותב מכתב, היא עונה שלושה / ככה זה הולך תמיד / הוא שולח שיר, היא מוחה דמעה – / מישהו שר את זה קודם

זהו שיר אחרי מלחמה…

כל הרחוב יוצא, וזורק פרחים / כמה טוב שבא שלום. / הנה הם חוזרים, שיהיו בריאים – / מישהו שר את זה קודם

זהו שיר אחרי מלחמה…

שיר ישן נושן, שיר של חיילים / שחוזרים אחרי הקרב.

אריק איינשטיין פייסבוק