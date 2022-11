בילי ג'ואל האוסף האולטימטיבי

אכן זהו האוסף האולטימטיבי של בילי ג'ואל – נפרש ב-36 שירים מתחילת ה-70 (האלבום – 'River of Dreams') ועד אמצע ה-90. האוסף מכיל כל שלאגר מ"ג'אסט דה וויי יו אר", "מיי לייף", "פיאנו מן" "אינוסנט מן" ועד "ניו יורק סטייט אופ מיינד". ג'ואל שווה דיסק כפול: הקולקציה מכילה את שנות השבעים והשמונים של מוסיקאי פופ ורוקנרול שיודע לכתוב שירים המתפרשים עע קשת השפעותיו. חסרים? Scenes From an Italian Restaurant"" גם "Pressure", אבל על אוסף אולטימטיבי של בילי ג'ואל לא לא מוותרים בגלל כמה שירים שחסרים. ג'ואל הוא מסוג הזמרים שאני תמיד חוזר אליהם, ויש באוסף הזה יותר מקורטוב של נוסטלגיה.

ה"טירון" בין חובבי ג'ואל יקבל יותר מסתם הלהיטים הרגילים, שירים שמראים את הרבגוניות שלו ככותב שירים וכמבצע כאחד. בילי הוא אמן אמיתי שמתאים את עצמו לכל אחד מהשירים המובחנים שלו. זהו אלבום של הכל כלול. בלדות האהבה שלו (כלומר "היא תמיד אישה", "כנות"), פרשנות אישית (כלומר "איש תמים", "חיי", איש פסנתר"), פרשנות חברתית (כלומר "אלנטאון", "לילה טוב סייגון". "). הוא עושה כבוד למדינת ביתו האהובה עם "ניו יורק סטייט אוף מיינד", קלאסיקה שהיאחלק מהדי.אנ.איי שלו.

מקבלים מחוות רוק משובבת הזו "It's Still Rock and Roll to Me" ו"Moving "Out" שמציג את הצד המורד שבו.

רבים ממעריציו של בילי נמשכים לאנרגיה של הופעות ההופעות החיות שלו. ביצועים מרגשים של "כולם אוהבים אותך עכשיו" ו"מיאמי 2017" מוצגים לייב. "Just the Way You Are" ו-"Uptown Girl", הם שני להיטיםם גדולים שבילי נוטה לדלג עליהם בהופעות אחרונות. בסך הכל הרצף הכללי והנוחות של הסט הזה יגרמו לכל נסיעה משעממת ארוכה בפקקים לעוף בתוך המכונית המשתרכת. נדמה לי שביליג'ואל מוכיח באוסף הזה שהוא משתייך לקבוצת יוצרים כמו פורטר, ברלין וגרשווין, כאחד מכותבי השירים האמריקנים הגדולים.

השירים האהובים עלי: New York State Of Mind, My Life, Movin' Out, She's Always A Women, You May Be Right, Honesty

Disc: 1

J ust The Way Your Are My Life It's Still Rock And Roll To Me An Innocent Man Piano Man You're My Home Everybody Loves You Now The Entertainer Streetlife Serenader New York State Of Mind Say Goodbye To Hollywood She's Got A Way Movin' Out (Anthony's Song) She's Always A Woman Honesty You May Be Right Don't Ask Me Why Miami 2017 (Seen The Lights Go Down On Broadway)

Disc: 2

Uptown Girl Tell Her About It The River Of Dreams The Longest Time We Didn't Start The Fire Goodnight Saigon Allentown All For Leyna This Is The Time Leave A Tender Moment Alone A Matter Of Trust Modern Woman Baby Grand I Go To Extremes Lennigrad The Downeaster "Alexa" You're Only Human (Second Wind) All About Soul (Remix)

וידיאו: Piano Man

Billy Joel – Everybody Loves You Now