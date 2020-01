ג'ימי הית', סקסופוניסט הטנור, שיצירותיו הפכו חלק מקאנון הג'אז של אמצע המאה – ואשר שימש מנהיג של להקה עם שני אחיו (הקונטרבסיסט פרסי הית' המתופף אל "טוטי" הית') – נפטר בלפני כשבוע בביתו בלוגאנוויל. הית', יליד פילדלפיה, האח האמצעי במשפחת ג'אז נערצת, היה בן 93 במותו. בתחילת דרכו בפילדלפיה הית' ניגן בסקסופון אלט וחבריו הדביקו לו את הכינוי Little Bird בשל נגינתו שהושפעה מאוד מצ'ארלי פארקר שכונה Bird. גם בשל קומתו הנמוכה – פחות מ 1.60 נגינת הסקסופון האלגנטית של הית' הוא רק אחד מהאלמנטים שהפכו אותו מוסיקאי בולט בג'אז. המוניטין שלו נשען באותה מידה על יכולותיו כמלחין וכמעבד להרכבים גדולים, תוך שילוב המקצבים הצולבים של ביבופ והפיכת אלתורים למארגים מוסיקליים שופעים.

הוא היה עדיין נער בסיבוב ההופעות ההופעות הראשון במועדונים במערב התיכון עם התזמורת של Nat Towles בשנות הארבעים של המאה העשרים. אז גם התוודע לתחום העיבוד. בהתחלה בקושי יכול היה לקרוא תווים, אבל הלמידה היתה מהירה.

בסוף שנות ה-40 עבר הית' לניו יורק, והחל לנגן בהרכבים שונים של דיזי גילספי, שהפך למנטור העיקרי שלו, והווארד מקגי. בתחילת ה-50 נחשף בסצינת הג'אז כשהחל לנגן בהרכב של מיילס דייויס, אבל התקדמותו נעצרה בשל התמכרותו להירואין, שהביאה אותו לבסוף גם לכלא בפנסילבניה. בכלא הוא נגמל מהסמים. את רוב זמנו בכלא הוא הקדיש לכתיבת לחנים ועיבודים לתזמורות והרכבים קטנים. את המוזיקה שהלחין ועיבד היה מבריח החוצה מהכלא באמצעות בני משפחתו שהגיעו לביקורים.הלחנים והעיבודים המוברחים הפכו למצרך מבוקש בקרב מוזיקאי הג'אז של אותם ימים. האלבום המפורסם ביותר מלחניו ועיבודיו המוברחים של הית' היה Playboys (לימים נקרא גם Picture of Heath) של צ'ט בייקר וארט פפר.

הית' השתחרר מהכלא בשנת 1959. תנאי השחרור מהכלא אילצו אותו לשהות כל לילה בבית הוריו בפילדלפיה. לכן לא יכול היה להצטרף להרכבי ג'אז שערכו סיבובי הופעות. כך גם החמיץ הזמנה של מיילס דייויס לנגן איתו באלבום חדש. את מקומו תפס ג'ון קולטריין. לאלבום, אגב, קראו Kind of Blue, מאלבומי הג'אז האלמותיים. הוא היה מגיע לניו יורק בבוקר, נכנס לאולפני הקלטות, מקליט את המוזיקה שלו, או משתתף בהקלטות של אחרים, וחוזר בערב לפילדלפיה. חלק מלחניו באותה תקופה הפכו סטנדרטים – Gingerbread Boy כמו גם For Minors Only. במקביל לנגינה בהקלטות של גדולי הג'אז, התפרנס מכתיבת עיבודים לרבים, ובהם ריי צ'ארלס.

בשנות ה-70, שלושת האחים לבית הית' התאחדו להרכב בשם The Heath Brothers, והיו מהמעטים שהמשיכו לשאת אל לפיד הבופ בשנים בהם הפיוז'ן שלט בכיפה. ההרכב הזה, בצורות שונות, המשיך לפעול עד שנות ה-90. באמצע שנות ה-80 הית' מונה להיות אחראי על תוכנית הג'אז בקווינס קולג', שהיתה אז רק בראשיתה. ב-10 שנות כהונתו שם, הוא הפך את תוכנית הג'אז שם, ובעיקר את תוכנית המאסטרס, לאחד מהחשובים במוסדות לימוד הג'אז בעולם.

בשנים האלה גם הרבה לכתוב לתזמורות ג'אז, אותם הנהיג. אלה היו שנים בהן ג'ימי הית' חינך והשפיע על חייהם המוזיקליים של מאות מוזיקאי ג'אז.

(One O'Clock Lab Band: Jimmy Heath – Without You, No Me (1992

Jimmy Heath – Lover Man

