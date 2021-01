ב- 24 במרץ 1997 סלין דיון היתה לזמרת הראשונה שהופיעה שאי פעם פעמיים באותו ערב בטקס פרסי האוסקר. בנוסף לשירה "Because You Loved Me" היא שרה גם את"I Finally Found Someone" מהסרט "למראה יש שתי פנים", שהוקלט על ידי ברברה סטרייסנד ובריאן אדמס. סטרייסנד העדיפה שלא להופיע באותו לילה, ונטלי קול נבחרה לשיר את השיר שלה במקומה. אבל קול פרשה יומיים לפני ליל האוסקר, דיון נשאלה אם תוכל לבצע את השיר. אף על פי שהיתה עצבנית, היא הסכימה לקחת על עצמה את המשימה.

כמה ימים לאחר מכן שלחה סטרייסנד פרחים לדיון ובתוכם פתק: "צפיתי בקלטת לאחר הטקס. את שרת את השיר שלי נפלא ואני מתחרטת שלא יכולתי לשמוע אותך בחי. בפעם הבאה בואי נכין שיר אחד ביחד את זמרת נפלאה". הפתק הזה לא נשאר ללא תשובה, ורנה אנג'ליל המנוח, אז בעלה ומפיקה של סלין, פנה לדיוויד פוסטר לכתוב שיר עבורם. התוצאה הייתה"Tell Him" – "תגיד לו". דיון שהצביעה על סטרייסנד כאחת האלילות הבולטות שלה, תמיד רצה לשיר איתה, אך חששה להתקרב למושא הערצתה.

השיר הוקלט כדואט של שתיהן לאלבומיהן משנת 1997, Higher Ground ו- Let's Talk About Love, ושוחרר כסינגל הראשי מאלבומים אלה ב- 7 באוקטובר 1997. הוא נכנס לעשירייה ראשונה באירופה ובאוסטרליה, והיה מועמד לפרס הגראמי על שיתוף הפעולה הפופ הטוב ביותר בשירה בטקס פרסי הגראמי השנתי ה -40. מאוחר יותר נכלל "Tell Him" באלבומי הלהיטים הגדולים של שתי הזמרות.

דואט הדיוות ברברה סטרייסנד סלין דיון Tell Him