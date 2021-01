ג'נסיס מתזמנת מחדש הופעותיה ב-2021. לא, אין כאן איזושהי אי הבנה. להקת ג'נסיס עיכבה את תחילת סיבוב The Last Domino שלהם, המאחד את הלהקה המיתולוגית. בינתיים נוספה דחיה: "אנחנו מוכנים, אבל העולם עדיין לא …!" הלהקה אמורה היתה לצאת לדרך בנובמבר 2020 ואז דחתה לאפריל 2021 בגלל המגיפה.

כעת מתכוונת ג'נסיס לצאת לדרך ב- 3Arena בדבלין ב -15 בספטמבר ולסיים את סיבוב ההופעות ב -13 באוקטובר לאחר שלושה לילות בארנה 02 בלונדון. עדיין לא הוכרזו תאריכים בארה"ב.

הלהקה שיתפה סרטון של כמעט דקה מחזרה, המציג את פיל קולינס שר מכיסא, עם בנו ניק, שניגן עם אביו במשך חמש שנים, על התופים. הלהקה – הכוללת את החברים המייסדים טוני בנקס ומייקל רתרפורד – מבצעת את "Behind The Lines" מתוך אלבומם של Duke משנת 1980.

קולינס התמודד עם בעיות בריאות מאז ניתוח צוואר בשנת 2009 שגרם לאובדן התחושה באצבעותיו. בשנת 2014 קולינס עדיין לא הצליח לנגן בתופים ועבר ניתוח בעמוד השדרה. בשנת 2018, נאלץ קולינס להשתמש במקל כדי ללכת, ויצא לסיבוב הקאמבק שלו 2017-2019 כשהוא ישוב על כיסא בקדמת הבמה.

(Genesis – The Last Domino? Tour 2021 (Rehearsal Teaser

