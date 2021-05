ג'נסיס Genesis Reunion Tour (2007)

חברי ג'נסיס משנות ה -70 – פיטר גבריאל, סטיב האקט, מייק רתרפורד, טוני בנקס ופיל קולינס – נפגשו בשנת 2005 כדי לדון במפגש מחודש אפשרי של ההרכב המקורי, אך השיחות נכשלו . למרבה המזל, שלושת האחרונים החליטו ללכת על גרסת ג'נסיס תחת השם Turn It On Again, שיר מתוך האלבום Duke משנת 1980.

זו היתה ההופעה הראשונה של ג'נסיס מאז 1998 והראשונה עם פיל קולינס מאז 1993. בין השירים פרוג רוק ("In the Cage") עם בלדות פופ ("Hold on My Heart"). הסיבוב הגיע עד צפון אמריקה, אך המופע הבולט נערך ב- Circus Maximus ברומא; על פי ההערכות, כחצי מיליון מעריצים השתתפו בהופעה המהוללת והחינמית שתועדה ב- DVD.

*** העידן הפרוגרסיבי של ג'נסיס נמשך לאורך שנות השבעים, גם לאחר עזיבתו של פיטר גבריאל ב-1975. את האוריינטציה הקלאסית הוביל הקלידן טוני בנקס, שהושפע ממלחינים כמו סיבליוס, אלגר, מאהלר ושוסטקוביץ. בסדרת אלבומי הפרוג רוק של הלהקה בלטו Nursery Crime משנת 1971, האלבם Foxtrot משנת 1972, כמו גם Selling England By The Pound – אומנתוית – הבולט בין אלבומיה. אי אפשר לפסוח על היצירה האופראית The Lamb Lies Down On Broadway משנ, 1974 שהוצגה כאופרה בכיכובו של פיטר גבריאל שגם עיצב את הצגת האלבום מכל בחינה תאטרלית. מסחרית, תקופת גבריאל נחשבת לבעייתית מאוד. בהנהגלו של פיל קולינס עברה ג'נסיס תהליך בתחילת השמונים מלהקת רוק פרוגרסיבי ללהקת פופ מכוונת מטרה – יצירת להיטי רוק ושיווקם למצעדים. (האלבם Abacab)

ג'נסיס מתזמנת מחדש הופעותיה ב-2021

Genesis – When In Rome 2007 Full Concert

"Duke's Intro" ("Behind the Lines/"Duke's End") "Turn It On Again" "No Son of Mine" "Land of Confusion" Medley: "In the Cage" "The Cinema Show" "Duke's Travels" "Afterglow" "Hold on My Heart" "Home by the Sea §/Second Home by the Sea" "Follow You Follow Me" "Firth of Fifth" "I Know What I Like (In Your Wardrobe) /Stagnation" "Mama" "Ripples" "Throwing It All Away" "Domino: Part 1 – In the Glow of the Night, Part 2 – The Last Domino" "Conversations with Two Stools" (Drum Duet)* "Los Endos" "Tonight, Tonight, Tonight "Invisible Touch"

Encore