מהשירים האלמותיים של דיוויד בואי, שיר דרמטי שנכנס לפנתיאון של שירי הרוק הגדולים הטקסט של השיר הביזארי מאוד מופשט, הגם שבבסיסו השיר הוא על נערה "עם שיער עכבר" שהולכת לצפות בסרט לאחר ויכוח שהיה לה עם הוריה. הסרט מסתיים עם השורה "האם יש חיים על מאדים?"

יש שתיאורו את השיר כמשהו בין מחזמר בברודויי וציור של סלוודור דאלי. השיר מסתיים בסצנה ביזארית בה מלחים ושודדים יחד עם אנשי מערות חוגגים במופע רפאים, נשף ריקודים, שוטר שמכה חף מפשע נוסף. האירוע נשמע כחלק מסרט ביזארי.

דיוויד בואי כינה את השיר "התגובה של נערה צעירה רגישה לתקשורת" והוסיף, "אני חושב שהיא מוצאת את עצמה מאוכזבת מהמציאות … סיפרו לה שיש חיים הרבה יותר טובים איפשהו, והיא מאוכזבת קשות שאין לה נגישות לחיים האלה"…

השיר מכיל דימויים המצביעים על חוסר התוחלת של הקיום האנושי, נושא שבואי עשה בו שימוש תכוף באלבומיו הראשונים.

בשנת 2008, בואי נזכר בואי בכתיבת השיר "השיר הזה היה קל לכתיבה ממש כמו שלהיות צעיר היה קל. כתבתי אותו ביום יפה בפארק, המוסיקה נכנסה לראשי במהלך טיול שעשיתי בבקנהאם היי סטריט כדי לתפוס אוטובוס שייקח אותי לקנות נעליים וחולצות. המנגינה נחרתה במוחי, אז דהרתי הביתה. התחלתי לעבוד על זה על פסנתר וסיימתי את המילים והמוסיקה בשעות אחר הצהרים המאוחרות. ריק וויקמן (מוסיקאי חבר להקת הפרוג-רוק Yes) השלים כעבור שבועיים את תפקיד הפסנתר והגיטריסט מיק רונסון הוסיף את חלקו".

האלבום Hunky Dory יצא בשנת 1971 השיר עצמו כסינגל יצא ב-1973 והגיע למקום השלישי בבריטניה.

It's a God-awful small affair

To the girl with the mousy hair

But her mummy is yelling no

And her daddy has told her to go

But her friend is nowhere to be seen

Now she walks through her sunken dream

To the seat with the clearest view

And she's hooked to the silver screen

But the film is a saddening bore

For she's lived it ten times or more

She could spit in the eyes of fools

As they ask her to focus on

Sailors fighting in the dance hall

Oh man look at those cavemen go

It's the freakiest show

Take a look at the lawman

Beating up the wrong guy

Oh man wonder if he'll ever know

He's in the best selling show

Is there life on Mars?

It's on America's tortured brow

That Mickey Mouse has grown up a cow

Now the workers have struck for fame

'Cause Lennon's on sale again

See the mice in their million hordes

From Ibiza to the Norfolk Broads

Rule Britannia is out of bounds

To my mother, my dog, and clowns

But the film is a saddening bore

'Cause I wrote it ten times or more

It's about to be writ again

As I ask you to focus on

Sailors fighting in the dance hall

Oh man look at those cavemen go

It's the freakiest show

Take a look at the lawman

Beating up the wrong guy

Oh man wonder if he'll ever know

He's in the best selling show

Is there life on Mars?

Writer/s: DAVID BOWIE