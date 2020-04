היא נטשה אותו. הוא תוהה מה הוביל אותה לברוח. הביצוע הרוקנ'רולי הפלצטי הזה היה האטרקציה של מצעדי הלהיטים ב-1961. רבים משיריו של דל שנון (1934-1990) עסקו במשברי יחסים בינו ובינה. שנון אמר פעם, כי השיר נכתב למעשה עליו, מפני שהוא ברח תמיד מיחסים.

בעת חשיפת השיר, שנון ונגן הקלידים שלו, מקס קרוק, הופיעו במועדון ב – Battle Creek, מישיגן, עיר הולדתם. בעל המועדון קרא לעברם – "תפסיקו עם השיר הזה, נגנו משהו אחר".. השניים לא התרגשו, וטוב שכך. השיר היה ללהיט הנמכר ביותר בבריטניה ב-1961. מקום ראשון גם בארה"ב. שנון הקליט את השיר מחדש עובר סדרת הטלוויזיה Crime Story של מייקל מאן שהוקרנה בין 1986 ל-1988. זה היה להיט הגדול היחיד של דל שנון. בשנים שלאחריו הקריירה שלו דעכה. הוא שם קץ לחייו ב-1990. השיר היה חלק מפס קול הסרט American Graffiti, שהכיל שירים רבים משנות החימשים והשישים.

As I walk along, I wonder/ A what went wrong whit our love/ A love that was so strong

And as I still walk on/ I think of the thing's we've done/ Together, while our hearts were young

I'm a walkin' in the rain/ Tears are fallin' and I feel a pain/ A wishin' you were here by me/ To end this misery

And I wonder, I wa wa wa wa wonder/ Why a why why why why why/ She ran away/ And I wonder where she will stay/ My little runaway/ My run run run run runaway/

I'm a walkin' in the rain/ Tears are fallin' and I feel a pain/ A wishin' you were here by me/ To end this misery

And I wonder, I wa wa wa wa wonder/ Why a why why why why why/ She ran awayway/ And I wonder where she will stay/ My little runaway/ A run run run run/ Runaway /And I wonder a where she will stay

