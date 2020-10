משירי הביטלס המופלאים ביותר. ג'ון לנון כינה אותו "יצירת מופת קטנה", ובצדק. זהו השיר האוטוביוגרפי על חייו של ג'ון לנון. את מרבית המילים הוא כתב לאחר שנשאל מדוע ספר שכתב, In His Own Write, חשף עליו יותר מששיריו עשו. מילות השיר מתייחסות לחברים בליברפול, ביניהם לסטו סאטקליף, חבר מוקדם בלהקת הביטלס וחבר של ג'ון שנפטר בשנת 1962, וגם לחבר אחר בשם פיט שוטון. בכתיבת השיר, לנון חשב גם על דודתו מימי ואשתו סינתיה, כמו גם על חברים אחרים.

הביטלס השאירו מקום למעבר אינסטרומנטלי כאשר הקליטו את השיר. המפיק ג'ורג מרטין השלים אותו בבוקר שלמחרת, כשניגן סולו לפסנתר והאיץ את הקלטת בכדי לגרום לזה להישמע כמו צ'מבלו. לנון ביקש ממנו לעטר את השיר במשהו "בארוקי".

אחרי מעבר גיטרה קצר של ג'ורג 'הריסון, ג'ון לנון חוזר על השורה האחרונה, אך הפעם הוא שובר את הפאלסטו שלו למילים "In my life", טכניקה בה השתמש גם ב"Revolution" ("אתה יודע שזה הולך להיות בסדר") וב"Imagine" ("לחיות את החיים בשלום, הו-או-הו אתה יכול לומר שאני חולם") – שיצרה מומנט דרמטי. ישנה מחלוקת עד כמה מעורב פול מקרטני בכתיבת השיר הזה. לנון טען בראיונות מאוחרים יותר שהוא כתב את כל השיר, ואילו מקרטני טען שמדובר בשיתוף פעולה שווה. בשנת 2018, סטטיסטיקאי מהרווארד קסע כי הלחן הוא של לנון.

השיר הושמע בהלווייתו של קורט קוביין. הביטלס היו אחת ההשפעות המוקדמות והחשובות בחייו. קוביין אפילו ציין את לנון כ"אליל" שלו בכתבי העת השונים לאורך הקריירה שלו עם נירוונה.

There are places I'll remember

All my life, though some have changed

Some forever, not for better

Some have gone, and some remain

All these places had their moments

With lovers and friends, I still can recall

Some are dead, and some are living

In my life, I've loved them all

But of all these friends and lovers

There is no one compares with you

And these memories lose their meaning

When I think of love as something new

Though I know I'll never lose affection

For people and things that went before

I know I'll often stop and think about them

In my life, I'll love you more

Though I know I'll never lose affection

For people and things that went before

I know I'll often stop and think about them

In my life I'll love you more

In my life I'll love you more

Writer/s: John Lennon, Paul McCartney