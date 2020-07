ה"דיקסי צ'יקס" קיצרו ל"צ'יקס"

מה היה בערלבנות הדיקסי צ'יקס לקצר את שם הלהקה לצ'יקס? מתברר שהשינוי מגיע אחרי שנים של דיונים פנימיים וניסיונות להתרחק מקונוטציות שליליות של השם. השלישייה שזכתה 13 פעמים בגראמי עשתה את הסוויץ 'בחודש שעבר, שבועות ספורים לפני יציאת השיר החדש של הלהקה מזה 14 שנה – Gas Lighter

הלהקה הוקמה בדאלאס בשלהי שנות השמונים על ידי האחיות מרטי מגווייר ואמילי סטרייר עם לורה לינץ' ורובין לין מייסי כלהקת בלוגראס.

"לבשנו אז בגדי רועות צאן קיטשיים, כובעי קאובוי. ניגנו בקרנות רחובות" סיפרה סטרייר.

כשהתחילו להגיע הזמנות להופעות, היה צורך לתת שם ללהקה. הן שומעות ברדיו את השיר Dixie Chickens של Little Feat. ומאמצות את השם למשך 6 חודשים.מרטי מגווייר התנגדה לשם chicken , והשם התקצר אז לסתם chicks. הן הוציאו שלושה אלבומים עצמאיים לפני שנטלי מיינס הפכה לזמרת הראשית. הלהקה חתמה על עסקה לשבעה אלבומים עם סוני, ושוב עלתה השאלה האם להמשיך בתור The Dixie Chicks. סטרייר אפילו תהתה אם המילה "chicks" ("פרגית" כינוי לאישה) נשמעת כגינוי לנשים, אך בסופו של דבר חשה שהיא מעצימה. ככל שעברו השנים, הן קראו לעצמן The Chicks גם על מוצרים למעריצים שנשאו את שם הלהקה.

"השם אמר דברים שונים לאנשים שונים", אומרת סטרייר. "אבל בגדול היתה הרגשה שזה כבר לא מרגיש נכון'.". השנה בעקבות הירצחו של ג'ורג 'פלויד בידי שוטר התחזקה התחושה שהשם "דיקסי צ'יקס" מחזק אסוסיאציה של סמל גזעני, כמו דגל הקונפדרציה, המכונה לעיתים דגל הקונפדרציה או דגל דיקס שמייצג מסורת תרבותית מובחנת ועצמאית של מדינות הדרום של ארה"ב. משאר חלקי המדינה.

התברר כי זה לא פשוט לשנות שם, כפי שמעיד הסכסוך המשפטי שיצא מההחלטה של להקת "ליידי אנטבלום" לשנות את שמה ל"ליידי איי" (Lady A) התברר כי יש זמרת שמשתמש בשם Lady A במשך שנים. הצ'יקס עשו בדיקה, והתברר כי בניו זילנד קיים צמד שקורא לעצמו The Chicks כבר עשרות שנים. הצדדים הגיעו להסכם דו קיום, לפיו ימשיכו להשתמש באותו שם."הם היו מאוד אדיבים, מספרת סטרייר. "זהו צמד שנחשב כאוצר הלאומי של ניו זילנד, כך אנו שומעים. ולכן רצינו לכבד אותן מאוד". אז מעתה יש לחפש בויקיפדיה את The Chicks.

