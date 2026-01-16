הכוכב הבא פרק 31 מבחן חנן בן ארי

כמו שלמה ארצי, גם חנן בן ארי הוא מקדם מכירות מעולה לתוכנית ריאליטי כמו "הכוכב הבא". הצירוף של ,"שיר מרגש" קיים כמעט בכל שיר שלו. בן ארי כותב ממקום מאוד חשוף – על אמונה וספק, פחדים, אהבה, הצלחה וכישלון. הרבה מאזינים מרגישים שהוא “שם במילים” דברים שהם עצמם מרגישים, גם אם לא תמיד יודעים לבטא. הוא מצליח לדבר על אמונה וערכים בלי להטיף ובלי להיות סקטוריאלי. גם אנשים דתיים וגם חילונים מוצאים עצמם בתוך השירים, כי המסרים מוצגים כשאלות וחוויות אנושיות, לא כתשובות סגורות. השירים שלו נעים בין קושי לתקווה, בין שבירה לתקומה. זה נותן תחושת כוח ונחמה, במיוחד בתקופות מאתגרות.
הלחנים והעיבודים לרוב נגישים וקלים לזכירה, אבל יש בהם עומק רגשי. השילוב בין פופ, רוק, נגיעות ים־תיכוניות וטקסטים אישיים יוצר סגנון שקל לזהות כשלו. כל אלה יוצרים שירים שקל לשיר יחד – ברכב, בהופעות, באירועים – ועדיין להתרגש מהם.
הקהל מתחבר לא רק לשירים אלא גם לאדם: הדיבור הישיר, ההומור, והנכונות להראות חולשה. זה יוצר תחושה שהוא “אחד משלנו”, לא כוכב מנותק. בסופו של דבר, הפופולריות של חנן בן ארי נובעת מהיכולת שלו להיות מאוד אישי – ובדיוק בגלל זה, מאוד פופולארי ומחובק.
מה לצפות מגרסאות על שיריו כדי לבחון מועמדות לייצוג באירוויזיון? השאו האובר מוחצן של גל דה פז ל"ממך עד אלי", בעיצוב הופעה שאפשר להעבירה As Is לוינה? סלסול הנשמה התפילתי של שקד סלומון ב"מה אתה רוצה ממני"? הביצוע באמוציונאלי הבוגר של אלונה ארז ל"שבורי לב"? האלמנט הדיבורי תיאטרלי של מייקל הרפז ה"אמן על הילדים שלי"? האינטרפרטציה המאוד אישית קברטית של שירה זלוף ל"אם תרצי"? הגרסה העברית צרפתית של נועם בתן ששידרה לעומק את הכאב של "עטלף עיוור"?.
השירים של בן ארי דורשים מהזמר להיות אמיתי, לא רק טכני. מי שמצליח להעביר את הטקסטים שלו בצורה משכנעת מוכיח בגרות, נוכחות וביטוי אישי- דברים שמחפשים בתחרות כזו. מצד שני אירוויזיון לרוב מחפש משהו בומבסטי, חדשני או ויזואליות מאוד חזק. הרבה מהשירים של חנן בן ארי נשענים על טקסט ורגש, ולא על שואו גדול. אז מי המנצח האמיתי של הפרק הזה? בשילוב של השניים הנ"ל, אני הלך על הביצוע של נועם בתן, שהצליח לשדר את הכאב שבשיר וגם לתת שאו שעונה על הדרישות המקצועיות הנדרשות ממועמד לייצג באירוויזיון.
נ.ב מייקל הרפז הודח מהמשך ההתמודדות בהצבעה המשוקללת. יש מי שמפקח עליה? יש נתונים מדויקים או שהפיקוח הוא של מפיקי האירוע?
גל דה פז – "ממך עד אלי" אובר דרמטית, שאו אירוויזיוני מא' עד ת'. השיר יצא מחלקתו של חנן בן ארי ועבר לחלוטין לחלקה שלה. ציון: 8
שקד סלומון – "מה אתה רוצה ממני" – סלסול נשמה, הרבה כוונה, אלמנט תפילתי. לא ברור למה שירי מימון שופטת אותו לפי "מה שעבר עליו" בחיים. כל כך לא לעניין. חנן בן ארי קלט את סלומון שענה לה – "עברתי הרבה בחיים". איך היא שמעה בביצוע שלו – מהוא "עבר בחיים"? בלי קשר – הביצוע הטוב ביותר שלו בתוכנית. ציון: 9
אלונה ארז – "שבורי לב" – על רקע עיצוב במה מכוער של הרבה מיקרופונים, אלונה הגישה פרשנות בוגרת מאוד לגילה עם הדגשים אמוציונאליים מרטיטים. גם כאן טעתה שירי מימון בביקורת מבולבלת. ממשיכה לרגש. ציון:9
מייקל הרפז – "אמן על הילדים שלי" – בליווי פסנתר של בתו הלל הגיש הרפז ביצוע טוב אם כי כי חסר אינטרפרטציה ייחודית ציון: 7
שירה זלוף – "אם תרצי" – עדיין צרודה, אבל דווקא המגבלה הוציאה ממנה עוד פעם משהו מאוד אישי עמוק. חנן בן ארי טען שהוא המתין לביצוע כזה שלא יהיה מיינסטרים אלא "יחרבש" את השיר, כלומר יהרוס אותו בקטע טוב. זלוף עשתה את זה בסגנונה הקברטי. ציון:9
נועם בתן – "עטלף עיוור" – הכאב שחנן בן ארי הביע בשיר עבר לעומקו בקולו הנפלא של נועם. הצירוף של עברית וצרפתית העניק לשיר ניחוח בינלאומי. מעולה מכל בחינה קולית ובימתית. ציון: 10
7 Responses
בס"ד
יש משהו שעולה לי בראש כשאני משחזר את העונה
אלונה היא סוג של אוויר עבור השופטים
זה מוזר כאילו אתה אומר עם כל זה אייך ייתכן שהיא בגמר עם העוינות של איתי ועדן למעשה חוץ מהאודישן שקיבלה מבול של מחמאות זה נראה שלא סופרים אותה נועם וגל תמיד יקבלו רק מחמאות ואוליי ביקורת בקטנה ואצל אלונה נראה שגם מי ששם כחול לא יוצא מגדרו כדיי לשבח במילים
ולכן ייתכן שאת הבומבה תקבלו בגמר
יש לה את הלוק המנצח את האופי את הזוהר את היכולת רק צריך 2 שירים טובים והקהל יטיס אותה לניצחון
הכייף הכי גדול שבגמר אין כבר את הטרלולים של אסי ורותם ואת הדאחקות עם ועל איתי לוי ולכן לדעתי בגמר השופטים די ישחזרו את אשתקד הם יחלקו 10 ו12 לכולם כדיי שהפער יהייה קטן ואז הקהל בבית ישפיע ויכריע
בס"ד
לגביי חנן בן ארי אז נעים מאד גם אני מהמגזר מה שנקרא הסרוג
יש להבין שחנן היה סולן של תזמורת חתונות דתית והם למעשה בלייב מופיעים באירועים מנגנים משמחים וצוברים נסיון נהדר
אני אישית לא עף על הפרגון של הציבור לחנן המאמי הלאומי, ראינו במלחמה את אחוז הגבוה של סרוגים שנפלו ואת אלה שמכנים אותם אוכליי מוות ומשיחיים,חנן מנסה להיות משהו כזה באמצע יש הרבה כמוהו דתיים שבאים לריאליטי בישול מירוץ למיליון וכדומה,אישית אני סבור שספיישל חנן בן ארי לא תורם כי השירים שלו לא אירוויזיוניים לעומת לדוגמא אביב גפן
בתכנית כזו יש יותר להתמקד בשיריי אירוויזיון אם כי כמובן רובם יבחרו ב…….מוו אמור
סתם אני שואל את עצמי מדוע איתן אהרון איבד את הקול וזכה לגשם של אדומים ושירה,זלוף למבול של נקודות
ואני חושב לעצמי שקרן פלס וההתחכמויות שלה חשבה שסבבה נעשה סיבוב על חשבון היוונים והנה גם הם שמו לה אדום בוהק
זה העניין, אין שום פיקוח , זוהי תוכנית ריאליטי ללא עכבות. שמי שמחליט על ההדחות הם שולחיי ההפקה.השופטים .
ואני מסכים שהפייבוריטית שלי גל דה פז לא בדיוק הרשימה בשיר שפחות מוכר של חנן , מכאן ולתת לה את המקום הראשון ע״פ הצבעת צוותי השיפוט נשמע כמו הטעיה שיקשה מעט להבין שזוהי תחרות מכורה ולא יהיה מספיק ברור שההפקה מכוונת לניצחון של נתן בתן שקיבל שוב את הפיטספוט ( האחרון בסדר ההשמעה) אך הפעם ללא פרסומת לפני הפעם השמינית מתוך מתשע, פשוט בפעם הקודמת נתנו זאת לשירה כדי להדגיש את הדרמטיות שבריאליטי.
אגב, ישנם כבר בלוגרים בחו״ל שמסקרים את התחרות הטוענים שישראל צריכה לקבל את הפיטספוט בחצי הגמר בוינה ולהיות אחרונה בסדר השמעת השירים ( דבר שאינו רע בכלל , מרבית המדינות שקיבלו את הפיטספוט לאורך השנים בחצי הגמר הצליחו ועלו לגמר אך קיבלו שיבוץ גרוע בגמר עצמו) אך לא מהסיבה שאתם חושבים , הם פשוט טוענים שלהופיע אחרי שריקות בוז צורמות זה עושה עוול למתחרה מהמדינה הבאה שאחרי ישראל , או כפי שאמר הנציג של ליטא מ 2024 במאלמו ( הזמר סילבסטראס בלטה, הפועל תחת הכינוי סילבסטר בלט) שעלה להופיע על הבמה בגמר התחרות אחרי עדן גולן ושר "Luktelk", האשים את ישראל בכישלונו. לטענת בלט, העובדה שהופיע מיד אחרי ישראל, אותה כינה "המדינה הזאת", והאנרגיה הטעונה של הקהל – היא שהכשילה אותו ואף הייתה "חוויה טראומטית" עבורו.
יובל מעניין אותי הריי הבלוגרים עוקבים וגם יצפו בשידור של הגמר מה דעתם על רביעיית הגמר?
לי זכור שב2022 האירופאים עפו על ענבל ביבי ומריונט ובסוף נכשלה בענק
בס"ד
הקטע הכי חזק אמש היה בכאב של אמא של אלונה שאמרה וואי למה ככה? ואכן חייב לשאול מדוע התפאורה המגעילה לאלונה ממש כמו הבלגי ב2024? מי מחליט את זה? טמירה ירדני אסי עזר? יואב צפיר?
אני בטוח שמרבית הציבור מפרגן לאלונה ארז יותר מאשר השופטים עדן חסון ואיתי לוי.
בקיצור יש לי הפתעה לכל הזוממים מזימות. הקהל בבית הרבה יותר אינטילגנטי והוא יבוא עם דף נקי לגמר ואינשאללה תעיפו לעזאזל את הכוכב הבא שמיצה את עצמו