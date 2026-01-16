הכוכב הבא פרק 31 מבחן חנן בן ארי

כמו שלמה ארצי, גם חנן בן ארי הוא מקדם מכירות מעולה לתוכנית ריאליטי כמו "הכוכב הבא". הצירוף של ,"שיר מרגש" קיים כמעט בכל שיר שלו. בן ארי כותב ממקום מאוד חשוף – על אמונה וספק, פחדים, אהבה, הצלחה וכישלון. הרבה מאזינים מרגישים שהוא “שם במילים” דברים שהם עצמם מרגישים, גם אם לא תמיד יודעים לבטא. הוא מצליח לדבר על אמונה וערכים בלי להטיף ובלי להיות סקטוריאלי. גם אנשים דתיים וגם חילונים מוצאים עצמם בתוך השירים, כי המסרים מוצגים כשאלות וחוויות אנושיות, לא כתשובות סגורות. השירים שלו נעים בין קושי לתקווה, בין שבירה לתקומה. זה נותן תחושת כוח ונחמה, במיוחד בתקופות מאתגרות.

הלחנים והעיבודים לרוב נגישים וקלים לזכירה, אבל יש בהם עומק רגשי. השילוב בין פופ, רוק, נגיעות ים־תיכוניות וטקסטים אישיים יוצר סגנון שקל לזהות כשלו. כל אלה יוצרים שירים שקל לשיר יחד – ברכב, בהופעות, באירועים – ועדיין להתרגש מהם.

הקהל מתחבר לא רק לשירים אלא גם לאדם: הדיבור הישיר, ההומור, והנכונות להראות חולשה. זה יוצר תחושה שהוא “אחד משלנו”, לא כוכב מנותק. בסופו של דבר, הפופולריות של חנן בן ארי נובעת מהיכולת שלו להיות מאוד אישי – ובדיוק בגלל זה, מאוד פופולארי ומחובק.

מה לצפות מגרסאות על שיריו כדי לבחון מועמדות לייצוג באירוויזיון? השאו האובר מוחצן של גל דה פז ל"ממך עד אלי", בעיצוב הופעה שאפשר להעבירה As Is לוינה? סלסול הנשמה התפילתי של שקד סלומון ב"מה אתה רוצה ממני"? הביצוע באמוציונאלי הבוגר של אלונה ארז ל"שבורי לב"? האלמנט הדיבורי תיאטרלי של מייקל הרפז ה"אמן על הילדים שלי"? האינטרפרטציה המאוד אישית קברטית של שירה זלוף ל"אם תרצי"? הגרסה העברית צרפתית של נועם בתן ששידרה לעומק את הכאב של "עטלף עיוור"?.

השירים של בן ארי דורשים מהזמר להיות אמיתי, לא רק טכני. מי שמצליח להעביר את הטקסטים שלו בצורה משכנעת מוכיח בגרות, נוכחות וביטוי אישי- דברים שמחפשים בתחרות כזו. מצד שני אירוויזיון לרוב מחפש משהו בומבסטי, חדשני או ויזואליות מאוד חזק. הרבה מהשירים של חנן בן ארי נשענים על טקסט ורגש, ולא על שואו גדול. אז מי המנצח האמיתי של הפרק הזה? בשילוב של השניים הנ"ל, אני הלך על הביצוע של נועם בתן, שהצליח לשדר את הכאב שבשיר וגם לתת שאו שעונה על הדרישות המקצועיות הנדרשות ממועמד לייצג באירוויזיון.

נ.ב מייקל הרפז הודח מהמשך ההתמודדות בהצבעה המשוקללת. יש מי שמפקח עליה? יש נתונים מדויקים או שהפיקוח הוא של מפיקי האירוע?

גל דה פז – "ממך עד אלי" אובר דרמטית, שאו אירוויזיוני מא' עד ת'. השיר יצא מחלקתו של חנן בן ארי ועבר לחלוטין לחלקה שלה. ציון: 8

שקד סלומון – "מה אתה רוצה ממני" – סלסול נשמה, הרבה כוונה, אלמנט תפילתי. לא ברור למה שירי מימון שופטת אותו לפי "מה שעבר עליו" בחיים. כל כך לא לעניין. חנן בן ארי קלט את סלומון שענה לה – "עברתי הרבה בחיים". איך היא שמעה בביצוע שלו – מהוא "עבר בחיים"? בלי קשר – הביצוע הטוב ביותר שלו בתוכנית. ציון: 9

אלונה ארז – "שבורי לב" – על רקע עיצוב במה מכוער של הרבה מיקרופונים, אלונה הגישה פרשנות בוגרת מאוד לגילה עם הדגשים אמוציונאליים מרטיטים. גם כאן טעתה שירי מימון בביקורת מבולבלת. ממשיכה לרגש. ציון:9

מייקל הרפז – "אמן על הילדים שלי" – בליווי פסנתר של בתו הלל הגיש הרפז ביצוע טוב אם כי כי חסר אינטרפרטציה ייחודית ציון: 7

שירה זלוף – "אם תרצי" – עדיין צרודה, אבל דווקא המגבלה הוציאה ממנה עוד פעם משהו מאוד אישי עמוק. חנן בן ארי טען שהוא המתין לביצוע כזה שלא יהיה מיינסטרים אלא "יחרבש" את השיר, כלומר יהרוס אותו בקטע טוב. זלוף עשתה את זה בסגנונה הקברטי. ציון:9

נועם בתן – "עטלף עיוור" – הכאב שחנן בן ארי הביע בשיר עבר לעומקו בקולו הנפלא של נועם. הצירוף של עברית וצרפתית העניק לשיר ניחוח בינלאומי. מעולה מכל בחינה קולית ובימתית. ציון: 10

