הללויה של לאונרד כהן השיר המושלם ביותר?

אין פירוש ברור אחד לשירו הקלאסי של לאונרד כהן, מכיוון שכמו יצירות אמנות רבות, הוא עמוק ומורכב. לא מעט משמעויות נפוצות מיוחסות לו. ההללויה (Hallelujah), מילת הליבה של השיר כולו, החוזרת על עצמה 33 פעמים, היא בעצם "תהילה לאלוהים", או "שבח לאל". אבל יכול להתפרש יותר עממי, כ"החיים מדהימים". אופן השימוש בו בשיר הזה הוא בעצם רק כמילה שהיא אישור על החיים, כל החיים.

כהן עצמו אמר, שהוא בחר במילה הזו כי היא אומרת כל כך הרבה בכל כך הרבה מובנים. במילים אחרות, זוהי מילה של יראה, של השראה, של הכרת תודה ושל שבח, ועוד הרבה דברים רבים אחרים. כהן ניסה לבטא את מהות ההללויה מבחינתו – דרך סיפורו של דוד, את התמודדות של האדם החוטא מול האל, את העמידה הריקה שכפי שמופיעה בסוף השיר, האדם עומד מול האל חסר כל, ורק ההללויה בפיו.

Now I've heard there was a secret chord

That David played, and it pleased the Lord

But you don't really care for music, do you?

It goes like this

The fourth, the fifth

The minor fall, the major lift

The baffled king composing Hallelujah

בשיר מוזכר סיפור החטא של דוד עם בת שבע, והדרך שבה הוא התמודד איתו. בת-שבע, שפיתתה את דוד המלך להרוג את בעלה כדי שיוכל לקבל אותה. "ראית אותה מתרחצת על הגג, היופי שלה ואור הירח הפילו אותך, היא קשרה אותך לכיסא המטבח שלה, היא שברה את כס המלוכה שלך וחתכה לך את השיער" – מתיייחס לדלילה, שחתכה לשמשון את מחלפותיו מהן קיבל כוחו העל-אנושי.

כהן כמו שר מתוך גרונו של דוד, בהזדהות גמורה וכנה עם תחושותיו של דוד לאחר החטא, על הריחוק מהאל, וחזרה אליו מתוך תפילה כנה. האקורד הסודי שדוד ידע לנגן הוא על על הנפילה למעמקי החטא ועל העליה מתוך בור חשוך מעלה מעלה.

Your faith was strong but you needed proof

You saw her bathing on the roof

Her beauty and the moonlight overthrew you

She tied you to a kitchen chair

She broke your throne, and she cut your hair

And from your lips she drew the Hallelujah

השיר מרמז על הפורענות שנפלו על דוד המלך ושמשון, על הפיתולים שחיים או אהבה, או תקווה, יכולים לשנות את דרכנו. גם ממחיש עד כמה אהבה יכולה להיות כואבת וקוצנית, וכיצד האהבה מובילה אותנו להכניע חלק מעצמנו, כדי לשמור עליה, אך בסופו של דבר היא עדיין נפלאה ואיננו יכולים שלא לומר "הללויה."

לאונרד כהן הסביר: "הללויה היא מילה עברית שפירושה 'תהילה לאלוהים'. השיר מסביר שיש סוגים רבים של הללויה, ואני אומר: לכל ההללויות המושלמות והשבורות יש ערך שווה, זה רצון לאשש את אמונתי בחיים, לא בצורה דתית פורמלית, אלא בהתלהבות, ברגש".

ג'נט מזלין ציינה בכתבה בניו יורק טיימס בשנת 2012 כי לקח ללאונרד כהן שנים ארוכת עד שהיה מרוצה מהשיר. הוא מספר שישב בתחתונים בחדר מלון בניו יורק, "הטחתי את הראש ברצפה ואמרתי, 'אני לא מצליח לגמור את השיר הזה'". הוא כתב כ-80 בתים במשך השנים, ולבסוף קיצץ את השיר והקליט אותו באלבומו מ-1984 "Various Positions". לימים יתברר ש"הללויה" הפך אחד השירים הכובשים, המטרידים, הרבגוניים והמבוצעים לעתים קרובות בתולדות המוסיקה האמריקאית.

בונו, סולן U2, אומר על "הללויה" של לאונרד כהן: זה השיר המושלם ביותר שנכתב אי פעם. את ההצהרה שחרר בונו לרגל ספרו החדש של אלן לייט The Holy or the Broken: Leonard Cohen, Jeff Buckley, and the Unlikely Ascent of 'Hallelujah' .

במונחים בינלאומיים – 'הללויה" הוא השיר המבוקש ביותר של לאונרד כהן – עושים בו שימוש בטקסים לגיוס תרומות לסיוע לקורבנות של אסונות?, הוא אחד השירים היותר מבוצעים בתוכניות ריאליטי.

שמענו את הגרסה המופלאה של תמיר גרינברג את ואלרי חמאתי לשיר בערבית ובאנגלית. השיר זכה למאות גרסאות שונות – הבולטות ביניהן – רופוס ויינרייט, בונו, ג'ף באקלי, ג'ון קייל, וילי נלסון, אלכסנדרה ברק. כהן כתב לראשונה את השיר לאלבום שנדחה ע"י חברת התקליטים שלו דאז.

עשר שנים אחרי כן, ג'ף באקלי בחר בשיר לאלבומו הראשון Grace, עוד לפני ש"הללויה" יצא כסינגל. השיר למעשה, התגלה באיחור רב, אבל לאחר שיצא – הפך להמנון שעובר מדור לדור, מושר בנסיבות ובאירועים של שמחה ואבל. אלן לייט ראיין מבצעיו השונים של השיר. ספרו הוא מעין מעקב – איך שירים הופכים להמנוני המונים לנצח בתהליך כדור שלג. בונו מדבר על הפשטות המופלאה של מנגינת השיר, על הטקסט המהפנט הכורך תפילה ומיניות, שיר שמצליח לרומם בשילוב של החגיגי והעצוב-נוגה, כסמל רב משמעותי של ניצחון וצער, של שברון לב וחוכמה.

אחת הגרסאות היותר מיוחדות – מרגשות לשיר היא של ג'ון קייל מהאלבום Fragments of a Rainy Season. קייל יצר את העיבוד הטוב ביותר לשירו כהן, בכנות, ג'ף באקלי נהדר אבל אין לו את הצליל המריר העמוק והבוגר הזה שיש לקייל. הוא אינו מייצר שום דרמה בשיאו של השיר כמו שרבים עושים, הקול שלו מספיק.

**** הקריירה של לאונרד כהן היתה בשפל כשכתב את "הללויה". זה היה ב-1984, ואחרי שהיה מחוץ לאור הזרקורים די הרבה זמן. אלבומו Death of a Ladies' Man מ-1977, שיתוף פעולה עם פיל ספקטור, היה אכזבה מסחרית , ואלבומו הבא Recent Songs לא היה טוב יותר. כשכהן הגיש לקולומביה את השירים ל-LP שלאחר מכן, Various Positions, מנהלי הלייבל לא גילוב – "Hallelujah", שיר הפתיחה של צד ב', משהו מיוחד. הם אפילו לא רצו לשחרר את האלבום, למרות שהוא יצא בסופו של דבר באירופה ב-1984 ובאמריקה בשנה שלאחר מכן.

עברו כמה שנים עד ש"הללויה" התגלה כקלאסיקה. בוב דילן היה מהראשונים שזיהו את המיוחד שבו, כשהוא ביצע אותו בכמה הופעות ב-1988. ג'ף באקלי קיבל השראה השיר וכיסה אותו באלבומו Grace משנת 1994. הגרסה הזו היא שיצרה בסופו של דבר קאלט ענק סביב השיר, ומאז הוא כוסה על ידי כולם מבונו ועד בון ג'ובי. כיום זו היצירה המפורסמת ביותר של לאונרד כהן, למרות שאנשים רבים אפילו לא יודעים שהוא כתב אותה.

לאונרד כהן Hallelujah (גרסאות לשיר בנגן למטה)

אחת הגרסאות היותר מיוחדות – מרגשות לשיר היא של ג'ון קייל מהאלבום Fragments of a Rainy Season. קייל סיפר שהוא שמע את השיר לראשונה בזמן שהשתתף באחת מההופעות של כהן באולם Beacon Theatre בניו יורק בשנת 1990. "הייתי באמת מעריץ של השירה שלו, היא אף פעם לא איכזבה אותי. יש בה נצחיות. ההחלטה להקליט גרסה לשיר באה לאחר שהמגזין הצרפתי Les Inrockuptibles ביקש ממנו לתרום ל-I'm Your Fan, פרויקט מחווה לכהן.

?I've heard there was a secret chord/ That David played, and it pleased the Lord/ But you don't really care for music, do you

It goes like this/ The fourth, the fifth/ The minor fall, the major lift/ The baffled king composing Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah/ Hallelujah, Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof/ You saw her bathing on the roof/ Her beauty in the moonlight overthrew you

She tied you to a kitchen chair/ She broke your throne, and she cut your hair/ And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah/ Hallelujah, Hallelujah

Baby I have been here before/ I know this room, I've walked this floor/ I used to live alone before I knew you.

I've seen your flag on the marble arch/ Love is not a victory march/ It's a cold and it's a broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah/ Hallelujah, Hallelujah

There was a time when you let me know/ What's really going on below/ But now you never show it to me, do you?

And remember when I moved in you/ The holy dove was moving too/ And every breath we drew was Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah/ Hallelujah, Hallelujah

Maybe there’s a God above/ But all I’ve ever learned from love/ Was how to shoot at someone who outdrew you

It’s not a cry you can hear at night/ It’s not somebody who has seen the light/ It’s a cold and it’s a broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah/ Hallelujah, Hallelujah

?You say I took the name in vain/ I don't even know the name/ But if I did, well, really, what's it to you

There's a blaze of light in every word/ It doesn't matter which you heard/ The holy or the broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah/ Hallelujah, Hallelujah

I did my best, it wasn't much/ I couldn't feel, so I tried to touch/ I've told the truth, I didn't come to fool you

And even though it all went wrong/ I'll stand before the Lord of Song/ With nothing on my tongue but Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah