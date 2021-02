המכוניות The Cars

נדלקתי בזמנו על "הנערה של החבר הכי טוב". התחברתי עוד יותר ל – "Just What I Needed", לסולו גיטרה בלתי נשכח. מילים פשוטות: הייתי חייב להגיע לאלבום. אלבום האולפן הראשון של The Cars, שיצא ב- 6 ביוני 1978 בחברת "אלקטרה". הלהקה הוקמה בבוסטון בשנת 1976, עם ריק אוקאסק, בנג'מין אור, אליוט איסטון, דייוויד רובינסון וגרג הוקס.

הסינגלים ברדיו מעולם לא נתנו תמונה עד כמה ההפקה באלבום הזה היתה טובה. הקלידים שצליליהם הציפו את את רצועת הפתיחה "Good Times Roll" הציגו את הסאונד שפיל ספקטור הגדיר Wall Of Sound. האלבום נוצר כמה שנים לפני שטכניקות דיגיטליות חנקו את האלמנטים החיים של המוסיקה המוקלטת. השווו את הצליל הזה לצליל של אלבום "Heartbeat City" המצליח ביותר של הלהקה. זהו אלבום חי וזורם איתו. זהו אלבום חי וזורם איתו ששיאו ב "Moving In Stereo".

The Cars הוא

המכוניות לא היו חבורה של בני נוער פוחזים. ריק אוקאסק היה בן 33 כשהלהקה הקליטה את הופעת הבכורה שלה. הוא פגש את הבסיסט בנג'מין אור באוהיו באמצע שנות השישים. שניהם ניגנו עבור להקות מקומיות כנגנים מקצוענים, והידידות נמשכה עד לזמן שהצמד עבר לבוסטון בתחילת שנות השבעים.

מוזיקלית, המכוניות תוארו כגל חדש, פאוור פופ, וסינת-רוק. הלהקה הציגה כמות גדולה של טכנולוגיות ברבים משיריה, בשל הסקרנות של חבריה לציוד חדש. דיוויד רובינסון סיפר "תמיד קיבלנו את הדברים העדכניים ביותר מחנויות המוזיקה גם כאלה שהפכו מיושנים בעוד חודשיים".

האלבום שהבליט אירוניה וסרקזם מצד הסולן אוקאסק, הלהיב את הביקורת. מגזין הרולינג סטון דירג אותו 282 ברשימת האלבומים הגדולים של כל הזמנים. גרג פראטו מה – AllMusic שיבח את המכוניות כינה אותו "יצירת רוק מופתית אמיתית", וקבע כי כל תשעת הרצועות הן קלאסיקות של רוק/ גל חדש.

The Cars – Just What I Needed

The Cars – My Best Friend's Girl

The Cars – Good Times Roll

ריק אוקאסק סולן "המכוניות" נמצא ללא רוח חיים

