הקילרס חידשו שיר לזכר ג'ורג' פלויד 'Land of the Free'

חבורת הקילרס The Killers ביצעו שיר לזכר לג'ורג' פלויד, האזרח שנרצח ע"י דרק שאובין, שוטר במשטרת מיניאפוליס, שלחץ את ברכו על צווארו של ג'ורג' פלויד, עד שהוציא את נשמתו.

בהופעה בשידור חי מאולפנם בסונומה, ביום העצמאות של ארה"ב, הלהקה בהובלת ברנדון פלאוארס, סיפקה הופעה אמוציונאלית של 'Land of the Free', הסינגל משנת 2019. פלאוארס ליד פסנתר, ניגן ושר באווירה אפלולית, תוך שהוא מחליף מילים בשורהנ השניה של השיר "כשאני נכנס למכוניתיי / אני לא חושב פעמיים / אבל אם אתה בעל עור צבע לא נכון / אתה גדל כשאתה מתבונן מעבר לשתי כתפיך / בארץ החופש / וכמה הרוגים חייב אדם לצםות בביתו / עד שהוא רואה את המחיר / שמונה דקות ו – 46 שניות / ילד נוסף בשק / עוד כתם על הדגל", הוא שר בהתייחס למותו הטרגי של פלויד בידי שוטרי משטרת מיניאפוליס.