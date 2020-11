לרנה דקארט נדרשו שלוש מילים בלבד כדי לטלטל את עולם הפילוסופיה המערבית עוד בשנת 1637: "Cogito ergo sum"- או בתרגום מלטינית לאנגלית: "אני חושב, משמע אני קיים". הרעיון: מול החושים המתעתעים, החשיבה של האדם מעידה על קיומו. 400 שנה אחרי בילי אייליש מציגה את החשיבה הקיומית הזו מהזווית שלה בשיר 'לכן אני' (‘Therefore I Am’). השיר שמגיע עם קליפ בבימויה בת ה -18, צולם בקניון גלנדייל גלריה הנטוש, המוכר לאיליש משנות העשרה המוקדמות שלה.

בילי עושה שימוש בהגות הזו שאומרת: "אני בספק, לכן אני חושב. אני חושב משמע אני קיים." דקארט טען כי גם אם אנו סקפטיים בנוגע לקיומם של גופנו וסביבתנו, המודעות העצמית של הנפש אומרת, כי אנחנו לא יכולים לפקפק בקיומנו בזמן שאנחנו בספק. איננו יכולים להטיל ספק בנוכחות החשיבה במוחנו המודע לעצמי – אפילו אם אנחנו מפקפקים בשאלה ובוויכוח עצמו, אנחנ עדיין חושבים במודע.

בילי אייליש מצטטת את דקארט כדי להתעמת עם האנשים שרוצים לשלוט בה ולהשתלט על האופן שבו היא חיה את חייה. היא מבהירה שהיא אינדיבידואל עצמאי ולא אכפת לה מה אנשים חושבים עליה. זה ככל הנראה קשור לביקורת המתמדת שהיא זוכה לה, שלעתים קרובות הופכת אותה לקורבן של שיימינג בלתי מרוסן. הרעיון הזה מקושר בקליפ שבו היא סוחבת בשובבות חטיפים מחנויות שונות בקניון כאילו היא אומרת בצורה בוטה לקהל, שהיא לא שמה על הביקורות האלה.

ביום ראשון, 22 בנובמבר, אייליש תבצע אתת השיר בביצוע בכורה בטקס פרסי המוזיקה האמריקאית, בו היא מועמדת לשני פרסים.

אייליש אמורה הייתה להופיע לפחות מחצית משנת 2020 בסבבה הופעות שנקרא הופעתה “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” היא הצליחה להופיע 3 פעמים בלבד שהסיבוב נדחה בגלל המגפה. עם זאת, היא ניצלה את מרבית זמן והופיעה בהופעות לייב סטרימינג כמו – כולל "לאן אנחנו הולכים?" (“Where Do We Go?) קונצרט חי באורך מלא. בחודש שעבר – הוציאה את הסינגל "העתיד שלי".

במהלך הקונצרט שלה בשידור חי, היא השמיעה את חרדתה בנושא שינויי האקלים ועודדה את מעריציה "להצביע לאיש הכתום". היא ואחיה ושותפה המוסיקלי, פיניאס דיברו בברור על האסון ממשל טראמפ,ואף הוציאה שיר חדש, "איפה הרעל", כשהם מקדמים ניצחון של ביידן על

טראמפ.

בילי איליש 'לכן אני' (‘Therefore I Am’) – הקליפ



בילי איליש 'לכן אני' (‘Therefore I Am’) – מילים

I'm not your friend or anything/ Damn, you think that you're the man

I think, therefore, I am/ I'm not your friend or anything

Damn, you think that you're the man/ I think, therefore, I am

Stop, what the hell are you talking about? Ha/ Get my pretty name out of your mouth

We are not the same with or without/ Don't talk ’bout me like how you might know how I feel

Top of the world, but your world isn't real/ Your world's an ideal

So go have fun/ I really couldn't care less/ And you can give ’em my best, but just know

I'm not your friend or anything/ Damn, you think that you're the man/ I think, therefore, I am

I'm not your friend or anything/ Damn, you think that you're the man/ I think, therefore, I am

I don't want press to put your name next to mine/ We're on different lines, so I

Wanna be nice enough, they don't call my bluff/ 'Cause I hate to find

Articles, articles, articles/ I'd rather you remain unremarkable

Got a lotta Interviews, interviews, interviews/ When they say your name, I just act confused

Did you have fun?/ I really couldn't care less/ And you can give ’em my best, but just know

I'm not your friend or anything/ Damn, you think that you're the man

I think, therefore, I am/ I'm not your friend or anything/ Damn, you think that you're the man

I think, therefore, I am

I'm sorry/ I don't think I caught your name/ I'm sorry/ I don't think I caught your name

I'm not your friend or anything (I'm not your friend)

Damn, you think that you're the man They wanna, they can try

I think, therefore, I am (I am/ I'm not your friend or anything Friend, they wanna)

Damn, you think that you're the man You're the man/ I think, therefore, I am Therefore, I am