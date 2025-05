ה-BDS נגד ג'וני גרינווד ודודו טסה

שתי הופעות של ג'וני גרינווד גיטריסט רדיוהד עם דודו טסה שהיו אמורות להיערך בבריטניה בוטלו בעקבות מחאות מצד תנועת ה-BDS. גיטריסט להקת רדיוהד הקליט אלבום ואף הופיע עם עם טסה בתל אביב בשנתיים האחרונות, הקמפיין הפלסטיני לחרם אקדמי ותרבותי על ישראל (הנקרא PACBI), חבר מייסד של תנועת החרם, והסנקציות (BDS), תיאר את ההופעות כ"רצח עם בשטיפת אמנות".

בכך נחשפה שוב הצביעות והדו פרצופיות של תנועת החרם והתומכים בה, מאחר שהמוסיקה שעושים גרינווד וטסה מחברת ומקרבת בין התרבות הערבית והיהודית

השניים היו אמורים להופיע בשתי הופעות בבריטניה בחודש הבא, בביקון בבריסטול ב-23 ביוני ובכנסיית האקני בלונדון ב-25 ביוני. בימים האחרונים – שתי ההופעות בוטלו.

PACBI (ראשי תיבות של Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel) הוא קמפיין פלסטיני שהושק באפריל 2004 על ידי קבוצת אקדמאים ואינטלקטואלים פלסטינים ברמאללה. הקמפיין קורא לחרם אקדמי ותרבותי על ישראל, והוא חלק מתנועת ה- (Boycott, Divestment and Sanctions) ה-BDS, שמטרתה להפעיל לחץ בינלאומי על ישראל כדי לשנות את מדיניותה כלפי הפלסטינים.

בתגובה לביטול ה PACBI כתבו ב-X: "הפלסטינים מברכים על ביטול ההופעה של ג'וני גרינווד ודודו טסה, שהייתה אמורה להתקיים בבריסטול, בריטניה, ב-23 ביוני, והייתה מטייחת את רצח העם של ישראל נגד 2.3 מיליון פלסטינים בעזה ואת משטר האפרטהייד המתנחלי-קולוניאלי שעמד בבסיסו."

לא גרינווד ולא טסה הגיבו בפומבי לידיעה על ביטול ההופעות.

גרינווד מרדיוהד ניגן בבארבי בתל אביב לצד דודו טסה במרץ 2024, יום לאחר שדווח כי השתתף בהפגנות הקוראות לשחרר את בני הערובה המוחזקים בעזה ולערוך בחירות חדשות. השניים ניגנו חומרים מתוך אלבום שירי האהבה הערבי המשותף שלהם, "ג'רק קריבאק" (Jarak Qaribak) שיצא בשנה שעברה.

במהלך ההופעה טסה אמר: "יש כאן מוזיקאים, לא פוליטיקאים. מוזיקה תמיד חוללה פלאים, שנדע ימים טובים יותר ושכולם יחזרו בשלום".

אשתו של גרינווד היא האמנית שרונה קטן, היא ישראלית. למשפחתם היה אחיין ששירת בצבא ההגנה הישראלי ונהרג במלחמה המתמשכת נגד חמאס. ההופעה של גרינווד זכתה לביקורת על ידי פעילים פרו-פלסטיניים שהאשימו אותו ב"טיוח של רצח עם".

הקמפיין הפלסטיני לחרם האקדמי והתרבותי על ישראל (PACBI), שעומד מאחורי תנועת החרם BDS קרא ללחץ על להקתו רדיוהד כדי שתרחיק את עצמה מהשותפות הבוטה עם הפשע שנעשה בעזה.

בתגובה למחלוקת לאחר ההופעות בתל אביב בשנה שעברה, כתב גרינווד: "אני משתף פעולה עם דודו ומוציא איתו מוזיקה מאז 2008 – ועבדתי באופן פרטי הרבה לפני כן. אני חושב שפרויקט אמנותי המשלב מוזיקאים ערבים ויהודים הוא חיוני. זהו פרויקט שיזכיר לכולם שהשורשים התרבותיים היהודיים במדינות כמו עיראק ותימן הולכים אחורה אלפי שנים"

"בכל מקרה, אין אמנות 'חשובה' כמו עצירת כל המוות והסבל סביבנו. לא לעשות כלום נראה כאופציה גרועה יותר. והשתקת אמנים ישראלים על כך שנולדו יהודים בישראל לא נראית כמו דרך להגיע להבנה בין שני הצדדים של הסכסוך הזה, שנראה אינסופי.

"זו הסיבה שאני יוצר מוזיקה עם הלהקה הזו. אתם מוזמנים לחלוק על מה שאנחנו עושים, או להתעלם ממנו, אבל אני מקווה שעכשיו אתם מבינים מה המוטיבציה האמיתית, ויכולים להגיב למוזיקה ללא חשד או שנאה."

PACBI אמרו בתגובה " –ג'וני גרינווד שותף ביודעין לטיוח הזוועות בעזה. אף חובב מוזיקה מתקדמת לא יכול לקבל זאת.

גרינווד וטסה הוציאו את האלבום המשותף "ג'רק קריבק" (‘Jarak Qaribak’ ) בשנת 2023, שם ערבי שמתורגם כ"שכן הוא חברך". האלבום הורכב משירי אהבה מסורתיים מהמזרח התיכון, שהוקלטו עם מגוון מוזיקאים שניגנו פרשנויות מודרניות. שירים שיושבים איפשהו בין מוסיקה ערבית שורשית, רמיקסים ועיבודים ייחודיים. הם ממחישים את הגמישות המוזיקלית של הפרויקט, ומדגישים כיצד ניתן לחדש את שירי אהבה והגעגועים בהפקה רבת דמיון.

רדיוהד הופיעו בישראל פעמים רבות לאורך הקריירה שלהם, והופעתה בשנת 2017 הוכיחה את עצמה כשנויה במחלוקת במיוחד.

הלהקה התמודדה עם קריאות לבטל את ההופעה, עם מכתב פתוח שפורסם על ידי Artists For Palestine UK – ועליו חתומים מוזיקאים כמו רוג'ר ווטרס, ת'רסטון מור ו-Young Fathers, כמו גם הארכיבישוף דזמונד טוטו – בו ביקשו מהלהקה "לחשוב שוב" על החלטתם על רקע חרם תרבותי מתמשך ונרחב על המדינה.

אוהדי רדיוהד למען פלסטין כתבו גם הם, במכתב פתוח לתום יורק, "העם הפלסטיני הוא זה שביקש מכם להחרים, ואם אתם מתכוונים להצדיק את ההופעה שלכם בתל אביב, אליהם אתם צריכים לפנות".

אמנות, במהותה, שואפת לשקף, לערער, לשאול שאלות ולבטא מורכבויות — והשנאה הפוליטית, שהיא לעיתים דיכוטומית וקיצונית, חותרת תחת היכולת הזו. "בסוף מתרגלים להכל" שר דודו, ונראה שהעולם מתחיל להתרגל לחרם התרבותי שמוטל גם על שיתופי פעולה בין אמנים ישראלים לזרים גם המסרים שלהם הם בעד ניצחון האמנות על השנאה.

