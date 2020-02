ואייה קון דיוס – הסוף. קונצרט פרידה של הלהקה הבלגית באולם Ancienne Belgique בבריסל, אחרי 30 שנות פעילות. אוקטובר 2014. הזמרת דני קליין (בשמה המקורי – Danielle Schoovaerts) שרה את כל מה שחשקה נפשו של הקהל לשמוע. קליין היא אטרקציה יורופופית, יוצרת-זמרת-מפיקה בלגית, מאוד ייחודית בסגנון הנאראטיבי שלה. קליין היא הלב והנשמה של "ויה קון דיוס" (בספרדית – "לך עם האלים")

הקימה את ואייה קון דיוס ב-1986 עם נגן הבס Dirk Schoufs והגיטריסט Willy Lambregt. השלושה נתקלו בקשיים. בתעשיית המוסיקה לא ידעו לאן לתעל אותם. פופ, מוסיקת נשמה, לטיני? מה שניצח עבורם היה קולה המיוחד והעמוק של קליין, שנשמעה כמו זמרת בלוז. הלהיטים הגיעו בזה אחר זה: Just a Friend of Mine, What’s a Woman?, Nah Neh Nah.

הלהקה התפרקה, אבל קליין לא ויתרה, המשיכה לעשות שימוש בשם ואייה קון דיוס. המוסיקה הפכה יותר מלנכולית. במקביל הוציאה אלבומ סולו – Time Flies, Roots & Wings. האם הפעם – החלטת הפירוק סופית? קליין – "ההופעה הזו נראית אחרונה בהחלט. פשוט מיציתי, ואני מאוד חוששת שהשגרה תשתלט עלי".

היא שרה את השירים בקול דרמטי עמוק. נותנת תחושה של מופע קברטי, משהו בסביבה של אדית פיאף. קול אלט שמספר סיפור על אהבה נואשת. ניסו להגדירה "קונטמפוררי אדאלט פופ", כלומר פופ מיינסטרימי לקהל רחב. היא יותר מזה. קשה להגדיר את ויה קון דיוס כסתם "פופ" המוסיקה מאוד מגוונת.

קליין מגוונת בצורה מדהימה. יוצרת קרוס-אובר, חוצה תרבויות מוסיקליות. באנגלית, צרפתית, ספרדית. המוסיקה היא פופ מפולפל, מתעתע, אוניברסאלי, טנגו עם ניחוחות וקצבים לטיניים, עם קריצות לסיקסטיז, ג'אז, פלמנקו ושנסון צרפתי הצלילים הלטינים ב"פוארטו ריקו, סול מיוסיק ב- "What's a Woman?" (דגימת סאונד למטה) מטעינה כמעט כל שיר בעוצמות תחושתיות, מקפידה על עיבודים משדרגים. רוב השירים מהשמונים ומהתשעים – קליטים משמיעה ראשונה.

1 One Silver Dollar

2 Time Flies

3 Johnny

4 Quand elle rit aux éclats

5 Heading For a Fall

6 Comme on est venu…

7 What's a Woman ?

8 Don't Cry For Louie

9 Just a Friend of Mine

10 Puerto Rico

11 Les voiliers sauvages de nos vies

12 Night Owls

13 Don't Break My Heart

14 I Don't Wanna Know

15 Pauvre Diable

16 Look At Us Now

17 Nah Neh Nah

וידיאו: Milk & Sugar vs. Vaya Con Dios – Hey Nah Neh Nah

Vaya Con Dios - Thank You All !

