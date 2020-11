וילסון פיקט The Very Best Of

אם ג'יימס בראון מתויג לנצח כ"הסנדק של הנשמה", אז וילסון פיקט היה בהחלט "האחיין" השופע שלו. מותג שירת הסול התכתב עם שירה רוקיסטית שבעצימה את השירים שלו.

מי לא מכיר את "אין דה מידנייט אאואר", "בשעת חצות", הלהיט הגדול של וילסון פיקט, מסקציית האנרג’י סקס סול שאחד ממשיכיה הגדולים היה כמובן ג’יימס בראון. "ארץ של 1000 ריקודים", "מנוע מס. 9" ימחישו את הדמיון. עוד להיט ענק של ווילסון שנמצא באוסף העשרים "מוסטאנג סאלי". הפתעות: גרסת כיסוי ללהיטה של להקת הארצ’יז מהשבעים – "שוגר שוגר", ואחרי הקצביים-פאנקיים כמו "פאנקי ברודוויי", מקבלים גם ביצוע יפהפה לבלדה "היי ג’וד" של הביטלס. גם כאן פיקט צורח סול. אבל הביצוע נהדר. למי שאוהב את מנת הסול שלו גס-מתוק, קצת רייר, עם הרבה הורמונים גבריים, אבל גם עם רוטב מלודי ותבלין פאנקי. פיקט נשמע עדין חם ורלוונטי. השתמר.

Wilson Pickett – LIVE 1999

1. In the Midnight Hour

2. 634-5789

3. Land of 1000 Dances

4. Mustang Sally

5. Funky Broadway

6. I'm in Love

7. She's Lookin' Good

8. Hey Jude

9. Sugar Sugar

10. Engine Number 9

11. Don't Let the Green Grass Fool You

12. Pt. 1 Don't Knock My Love

13. Fire and Water

14. I'm a Midnight Mover

15. Pt. 1 I Found a Love

16. Everybody Needs Somebody to Love