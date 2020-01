גבוה בסולם הפעימות הנוסטלגיות. במקור הוקלט השיר הזה ב – 1964 ע"י להקת Four Seasons, "ארבע העונות" כצד ב' של הסינגל Rag Doll. בשביל הטרמלוס – הקאבר היה שווה זהב טהור, שיר מלודי להפליא, הרמוני לתפארת שהעניק להם מקום ראשון בבריטניה ומקום 11 בארה"ב (חלק מ"הפלישה הבריטית")

הטרמולוס (הוקמה 1958, דאגנהם, אסקס) הייתה להקת רוק בריטית מהעיירה דגנהאם שהמשיכה את פעילותה המוזיקלית של בריאן פול והטרמלוס. הלהקה הוחתמה ע"י Decca Records, מי שדחתה בזמנה את ה .. ביטלס ועברה גלגולים רבים. בתקופת שגשוג להיטיה באמצע השישים נמנו על שורותיה – ריק ווסט – גיטרה, אלאן בלייקלי – גיטרת קצב, דייב מאנדן – תופים, אלן הווארד – בס. הווארד הוחלך ב-1966 ע"י מיייק קלארק.

במהלך השישים הניבו הטרמולוס להיטים רבים המזוהים עם העשור והפופ הבריטי דאז כמו Even The Bad Times Are Good, להיט ענק כמו – Suddenly You Love Me. וגם – Helule Helule.

אגב, ביטלס: ותיקי גל"צ יגלו לכם כי בזכות קאבר ל – Good day sunshine, שיר של להקת הביטלס שיצא ב-באוגוסט 1966 באלבום Revolver, הפכה הטרמולוס ללהקה שהפופולריות שלה בישראל בשנות השישים לא נפלה מזו של הביטלס.

המשפט Silence Is Golden הוא פשוטו כמשמעו – עידוד לשקט. שתיקה שווה זהב. או סייג לשתיקה חוכמה. השיר היה חלק מרפרטואר הבמה של הטרמולוס, בו בלט קול הפלצט של הגיטריסט ריק ווסט.

Oh, don't it hurt deep inside

To see someone do something to her

Oh, don't it pain to see someone cry

Oh, especially when someone is her

Silence is golden, but my eyes still see

Silence is golden, golden

But my eyes still see

Talking is cheap, people follow like sheep

Even though there is nowhere to go

How could she tell, he deceived her so well

Pity, she'll be the last one to know

Silence is golden, but my eyes still see

Silence is golden, golden

But my eyes still see

How many times will she fall for his line

Should I tell her or should I keep cool?

And if I tried, I know she'd say I lied

Mind your business, don't hurt her, you fool

Silence is golden, but my eyes still see

Silence is golden, golden

But my eyes still see

The Tremeloes - Silence is Golden

