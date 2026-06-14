יובל רפאל מבצעת שיר שנע על התפר שבין בלדה אישית להמנון רדיו קליט, שממשיך את עבודת הצוות שיצר את Michelle שיר האירוויזיון של נעם בתן. השיר מתבסס על שילוב של עברית ושפה זרה, מסר של התגברות, הפקה בינלאומית מלוטשת ופזמון שנועד להישאר בראש. התחושה היא שמדובר בשיר שיכול היה להשתלב בקלות בעולם האירוויזיוני.

השיר בנוי סביב דמות האב כדמות מנחה, גם אם אינה נוכחת ממש – "אבא אמר לי יש סיבה לכל דבר". האב אינו דמות ממשית בעלילה אלא קול פנימי. הוא מייצג אמונה, יציבות ונחמה בעולם לא יציב. החזרה על: "PAPA PAPA PAPA" נשמעת כמו קריאה, תפילה או ניסיון ליצור קשר. המשפט בצרפתית "J’ai essayé de t’appeler" ("ניסיתי להתקשר אליך") מחזק את תחושת הגעגוע והמרחק.

אחד הרעיונות המרכזיים בשיר הוא המעבר מילדות לבגרות. בתחילה הדוברת אומרת: "אני ילדה טובה מאמינה", אבל בהמשך – "אני לא בת 16 תבין". מצד אחד היא כבר אישה בוגרת. מצד שני היא עדיין מחפשת את הביטחון והאישור שקיבלה בילדות. האב נשאר נקודת הייחוס גם כאשר החיים משתנים.

השיר מנסה לשדר אופטימיות: "מצאתי אהבה", "הכל אני החדשה", אין תלונות טוב מידי אבל דווקא החזרות המרובות מעוררות תחושה הפוכה., כאילו הדוברת משכנעת את עצמה, אבל אז – מגיעה השורה א: "אבל אם ריק לי מבפנים מה שווה העטיפה?" לרגע אחד המסכה נופלת. מאחורי הפופ המואר מתגלה חרדה קיומית פשוטה: מה שווה הצלחה, יופי או אהבה אם בפנים נשאר חלל? זוהי השורה העמוקה והמורכבת ביותר בשיר.

השיר נשען על שפה פשוטה וישירה, משפטים קצרים, מסרים מיידיים. היתרון הוא נגישות. החיסרון הוא שחלק מהשורות נשמעות כמו משפטי העצמה כלליים: "יש סיבה לכל דבר", "מה שלא יקרה היום אולי יקרה מחר"אלו משפטים שקל להזדהות איתם, אך הם פחות מפתיעים מבחינה פואטית.

השיר בנוי לפי נוסחת פופ בינלאומית – פזמון קצר וקליט, משפט בשפה זרה, עלייה רגשית, גשר ("שים לי אקו אקו אקו") סיום עם חזרה על ההוק המרכזי. הקצב בינוני-מהיר, פזמון קליט, הפקה נקייה ומבריקה, השפעות אירופופ ברורות. המילה "PAPA" עצמה משמשת ככלי קצבי כמעט יותר מאשר טקסטואלי. בדומה לשירי פופ בינלאומיים רבים, ההברה החוזרת היא חלק מהמנגינה עצמה. השיר קליט מאוד כבר בהאזנה ראשונה.

החיסרון: לעיתים הקליטות באה על חשבון מורכבות רגשית.

צילום עטיפה: יעל ליאצקי

יובל רפאל PAPA בימוי ותסריט: עומר אלוני

PAPA PAPA PAPA

PAPA PAPA PAPA

כבר לא מחפשת וודאות

גם מצאתי אהבה

והרעש הלבן

הוא לא מפחיד אותי תקופה

אין תלונות טוב מידי

אין תלונות טוב מידי

אני נוסעת להביא

את מה שעוד לא בא אליי

הכל אני החדשה

השאר רק תופעות לוואי

אין תלונות טוב מידי

אין תלונות טוב מידי

אבא אמר לי

יש סיבה לכל דבר

מה שלא יקרה היום

אולי יקרה מחר

ואני ילדה טובה מאמינה

PAPA PAPA PAPA

J’ai essayé de t’appeler

PAPA PAPA PAPA

אני לא בת 16 תבין

ובטח לא כל כך יפה

אבל אם ריק לי מבפנים

מה שווה העטיפה?

אין תלונות טוב מידי

הכל טוב טוב מידי

אבא אמר לי

יש סיבה לכל דבר

מה שלא יקרה היום

אולי יקרה מחר

ואני ילדה טובה מאמינה

PAPA PAPA PAPA

J’ai essayé de t’appeler

PAPA PAPA PAPA

שים לי אקו אקו אקו

שיהדהד הכי הכי הכי רחוק

מצאתי איפה איפה איפה

המלאכים יוצאים לחגוג

PAPA PAPA PAPA

J’ai essayé de t’appeler

PAPA PAPA PAPA

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