יובל רפאל מבצעת שיר שנע על התפר שבין בלדה אישית להמנון רדיו קליט, שממשיך את עבודת הצוות שיצר את Michelle שיר האירוויזיון של נעם בתן. השיר מתבסס על שילוב של עברית ושפה זרה, מסר של התגברות, הפקה בינלאומית מלוטשת ופזמון שנועד להישאר בראש. התחושה היא שמדובר בשיר שיכול היה להשתלב בקלות בעולם האירוויזיוני.
השיר בנוי סביב דמות האב כדמות מנחה, גם אם אינה נוכחת ממש – "אבא אמר לי יש סיבה לכל דבר". האב אינו דמות ממשית בעלילה אלא קול פנימי. הוא מייצג אמונה, יציבות ונחמה בעולם לא יציב. החזרה על: "PAPA PAPA PAPA" נשמעת כמו קריאה, תפילה או ניסיון ליצור קשר. המשפט בצרפתית "J’ai essayé de t’appeler" ("ניסיתי להתקשר אליך") מחזק את תחושת הגעגוע והמרחק.
אחד הרעיונות המרכזיים בשיר הוא המעבר מילדות לבגרות. בתחילה הדוברת אומרת: "אני ילדה טובה מאמינה", אבל בהמשך – "אני לא בת 16 תבין". מצד אחד היא כבר אישה בוגרת. מצד שני היא עדיין מחפשת את הביטחון והאישור שקיבלה בילדות. האב נשאר נקודת הייחוס גם כאשר החיים משתנים.
השיר מנסה לשדר אופטימיות: "מצאתי אהבה", "הכל אני החדשה", אין תלונות טוב מידי אבל דווקא החזרות המרובות מעוררות תחושה הפוכה., כאילו הדוברת משכנעת את עצמה, אבל אז – מגיעה השורה א: "אבל אם ריק לי מבפנים מה שווה העטיפה?" לרגע אחד המסכה נופלת. מאחורי הפופ המואר מתגלה חרדה קיומית פשוטה: מה שווה הצלחה, יופי או אהבה אם בפנים נשאר חלל? זוהי השורה העמוקה והמורכבת ביותר בשיר.
השיר נשען על שפה פשוטה וישירה, משפטים קצרים, מסרים מיידיים. היתרון הוא נגישות. החיסרון הוא שחלק מהשורות נשמעות כמו משפטי העצמה כלליים: "יש סיבה לכל דבר", "מה שלא יקרה היום אולי יקרה מחר"אלו משפטים שקל להזדהות איתם, אך הם פחות מפתיעים מבחינה פואטית.
השיר בנוי לפי נוסחת פופ בינלאומית – פזמון קצר וקליט, משפט בשפה זרה, עלייה רגשית, גשר ("שים לי אקו אקו אקו") סיום עם חזרה על ההוק המרכזי. הקצב בינוני-מהיר, פזמון קליט, הפקה נקייה ומבריקה, השפעות אירופופ ברורות. המילה "PAPA" עצמה משמשת ככלי קצבי כמעט יותר מאשר טקסטואלי. בדומה לשירי פופ בינלאומיים רבים, ההברה החוזרת היא חלק מהמנגינה עצמה. השיר קליט מאוד כבר בהאזנה ראשונה.
החיסרון: לעיתים הקליטות באה על חשבון מורכבות רגשית.
צילום עטיפה: יעל ליאצקי
יובל רפאל PAPA בימוי ותסריט: עומר אלוני
PAPA PAPA PAPA
PAPA PAPA PAPA
כבר לא מחפשת וודאות
גם מצאתי אהבה
והרעש הלבן
הוא לא מפחיד אותי תקופה
אין תלונות טוב מידי
אין תלונות טוב מידי
אני נוסעת להביא
את מה שעוד לא בא אליי
הכל אני החדשה
השאר רק תופעות לוואי
אין תלונות טוב מידי
אין תלונות טוב מידי
אבא אמר לי
יש סיבה לכל דבר
מה שלא יקרה היום
אולי יקרה מחר
ואני ילדה טובה מאמינה
PAPA PAPA PAPA
J’ai essayé de t’appeler
PAPA PAPA PAPA
אני לא בת 16 תבין
ובטח לא כל כך יפה
אבל אם ריק לי מבפנים
מה שווה העטיפה?
אין תלונות טוב מידי
הכל טוב טוב מידי
אבא אמר לי
יש סיבה לכל דבר
מה שלא יקרה היום
אולי יקרה מחר
ואני ילדה טובה מאמינה
PAPA PAPA PAPA
J’ai essayé de t’appeler
PAPA PAPA PAPA
שים לי אקו אקו אקו
שיהדהד הכי הכי הכי רחוק
מצאתי איפה איפה איפה
המלאכים יוצאים לחגוג
PAPA PAPA PAPA
J’ai essayé de t’appeler
PAPA PAPA PAPA