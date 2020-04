רדבנד הביא לזאפה הריקה שתי מאמיות לאומיות, שפעם בעבר הרחוק היו הכוכבות הנולדות במקומותינו, וכיום שתיהן זמרות ליגת על נפלאות, שמנהלות קריירות יצירתיות עוצמתיות. בסלון, בימי קורונה, הן הלכו קו הקאברים שרדבנד מוביל. באוריינטצית הריאליטי מוסיקה, הדו קרב הסתיים בנצחון קל של נינט בדואט קורע של Crazy, שגבר נקודות את הקאבר של מרינה ל – Eye In The Sky. מרינה היא זיקית נהדרת. שרה ואן מוריסון כזמרת פולק-קאנטרי. נינט היא רוקרית אותנטית, משחררת עוצמות בלתי נדלות בקול, בהבעה.

שתיהן עוררו מחדש את התיאבון לשמוע אותן בתוכניות חדשות. לא בטוח שאנחנו יודעים איך נצא מהמצב הנוכחי, אבל לפי הכישרון והעוצמות של שתיהן שווה להמתין.

רד בנד (Red Band) להקת בובות המנגנת מוזיקת רוק, מופעלת על ידי המוזיקאים ארי פפר, עמי ויזל ומיכה דומן אינה ממציא שומדבר חדש.

הלהקה התחילה את דרכה ב-2005 תחת השם "The Puppet Folk Revival", אז ניגנה בעיקר במופעי רחוב (נחלת בנימין) בקיץ 2008 שינתה הלהקה את שמה ל – Red Band – והפכה לסדרת טלוויזיה בכיכובן של הבובות רד אורבך – סולן הלהקה. מופעל על ידי ארי פפר מנהיג הלהקה בעל השיער הסגול.

שירים

Powerfull של מייג'ור לייזר

Hey Brother של אביצ'י – מרינה

Crazy Love של ואן מוריסון – מרינה

Eye In The Sky של אלם פרסונס פרוג'ק – מרינה

Black Dog של לד זפלין

I Can't Feel My Face של דה וויקנד – נינט

Crazy של גנרלס ברקלי – נינט

Human של רג נ' בון מן

