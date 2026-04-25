ינון מועלם Aegina's Secret

הרעיון ל־Aegina’s Secret נולד אצל המוסיקאי ינון מועלם לאחר ביקור באי אגינה, אחד מאיי סרוניקוס הסמוכים לאתונה. המפגשים שחווה שם, האנשים המגוונים שפגש והאווירה הייחודית של האי העניקו לו השראה ליצור מוסיקה. האלבום מורכב בעיקר מיצירות מקוריות לצד כמה קאברים המסמנים תחנות משמעותיות במסע האמנותי שלו ובהשפעות שעיצבו אותו.

מועלם פועל בתוך ז’אנר של World Music / Ethno-Jazz, אבל בפועל זו אינה מוזיקת עולם קונבנציונאלית, אלא מיזוג עמוק בין מסורות: טורקית, יהודית, סופית, בלקנית והודית.

כמו באלבומים הקודמים שלו, Norwegian Oud ו־Back Home, שזכו שניהם לביקורות חיוביות מאוד – גם כאן מועלם חוקר את המיזוג בין שורשיו הים־תיכוניים, הבאים לידי ביטוי בסולמות המקאם המסורתיים, לבין מסורות מערביות כמו ג’אז. העומק של מועלם הוא לא רק מוזיקלי אלא גם תרבותי אוניברסאלי – ישראלי ממוצא עיראקי שחי ויצר בטורקיה, כיום בשבדיה, משתף פעולה עם אמנים מארצות שונות, שובר גבולות מוזיקליים ותרבותיים. המוזיקה שלו בעלת זהות היברידית.

כפרקשניסט, מועלם בונה את המוזיקה מבפנים: שימוש במשקלים לא שגרתיים (למשל 9/8, 5/4), השפעות מטורקיה, מוזיקה צוענית והודו, תחושה “זורמת” מעט מדיטטיבית למרות מורכבותה. המוסיקה מבוססת על מקאמים מזרחיים (כמו חיג'אז וראסט), שימוש בעוד (oud) ככלי מרכזי, שילוב של אילתור (taksim) עם מבנים מערביים. התוצאה: צליל “נודד” – לא שייך לגמרי למזרח ולא למערב.

באלבום הזה הצליח מועלם ליצור שפה מוזיקלית קוהרנטית, לא רק קולאז’. כלומר: זה לא “פיוז’ן חיצוני”, אלא שפה אחת אחידה. המוסיקה אינה "קישוט אקזוטי”, אלא הבנה עמוקה של מסורות שונות. הוא מצליח להישמע שונה גם בתוך עולם ה־World Music.. אלבום של מסע מוזיקלי במוזיקה מורכבת, רב-תרבותית, מגשרת בין מזרח למערב, מייצרת חוויה מדיטטיבית, לא אלבום “לשמיעה ברקע” אלא מוזיקה שמבקשת הקשבה אמיתית.

Misirlou – מנגינה המוכרת ברחבי העולם בזכות הסרט ספרות זולה של קוונטין טרנטינו , אך מקורה בלחן אנונימי מהתקופה העות’מאנית, שאומץ מאוחר יותר על ידי מסורת הרמבטיקו היוונית.

Aegina's Secret – שיר הנושא, בהשראה ישירה מרשמי האי אגינה. הפרויקט הזה מייצג את הרצון של מועלם לבנות גשרים בין תרבויות וקולות. השיר מבוסס על שיר ישן של המוזיקאי דני מועלם והזמרת סימה לוי שינון פיתח בהשראת ביקורו באי אגינה.נגנים:

• משוודיה: נגן הקלרינט סאמן אליאס והגיטריסט קלאס אולופסון

• מטורקיה: נגן הטרומבון בוראק דורסון

• מישראל: טל אברהם (חצוצרה), דרור טבול (קונטרבס), ינקל’ה סגל (בס חשמלי) וצחי ונטורה (ניי), שרלי סבח – גיטרות

