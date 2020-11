לד זפלין Dazed and Confused

זעקת שבור הלב כפי שרוברט פלנט, סולן לד זפלין זעק ב-1969. השיר מבוסס על שיר אקוסטי בעל אותו שם שג'ימי פייג' שמע מזמר פולק, ג'ייק הולמס שמו. שהופיע לצד להקת ה"יארדברדז", The Yardbirds, להקתו הקודמת של פייג' במועדון בניו יורק שנקרא Village Theatre. גרסת הולמס מכילה מכיל אלמנטים אשר עשו את דרכם לתוך הקאבר של לד זפלין. עם הצליל המהלך של הבס, הטקסט הפרנואידי גם משהו באווירה שהקרין השיר.

בסרט התיעודי סיפר הולמס: "היינו באותה רשימת אמנים עם יארדברדז באותו הערב, פוצצנו את המקום עם השיר הזה. פייג' שמע את זה וממה שהבנתי, פייג' שלח מישהו להביא את האלבום שלי, הוא עשה עבודה נהדרת, אבל הוא בהחלט דפק אותי". ג'ייק הולמס לא קיבל קרדיט מלד זפלין, משום שפייג' הרגיש, שהוא שינה מספיק מן המנגינה והוסיף די מילים חדשות כדי לעקוף תביעת פלגיאט. הולמס עצמו לא נקט שום פעולה באותו זמן, הוא ניסה מאוחר יותר ליצור קשר עם פייג', וב- 2010 הגיש תביעה על הפרת זכויות יוצרים ודרישה לקבל קרדיט ככותב שותף.

היארדברדז ביצעו את השיר בהופעה, אבל מעולם לא הקליטו גרסת אולפן. הגרסה המוקלטת היחידה היתה הקלטה ל- BBC במארס 1968. ניתן למצוא גרסה של פייג' זה מבצע את השיר עם היארברדז ב- 1971 Live Yardbirds. גרסה זו מופיעה כ -"I'm Confused", ומילותיה שונות מזו שביצעה והקליטה לד זפלין.

Been dazed and confused for so long it's not true

Wanted a woman never bargained for you

Lots of people talk and few of them know

Soul of a woman was created below, yeah

You hurt and abused tellin' all of your lies

Run around sweet baby, Lord how they hypnotize

Sweet little baby I don't know where you've been

Gonna love you baby, here I come again

Every day I work so hard

Bringin' home my hard earned pay

Try to love you baby, but you push me away

Don't know where you're goin'

Only know just where you've been

Sweet little baby, I want you again

Been dazed and confused for so long, it's not true

Wanted a woman, never bargained for you

Take it easy baby, let them say what they will

Will your tongue wag so much when I send you the bill

