ליידי גאגא היא הזוכה הגדולה בטקס ה – VMA לשנת 2020

ליידי גאגא הייתה המנצחת הגדולה בטקס VMA ווידיאו מיוזיק אוארדס של ערוץ MTV שנערך בליל ה – 30 באוגוסט. גאגא לקחה 5 פרסים, ביניהם 3 על ‘Rain On Me’ הדואט עליו התחלקה עם עם אריאנה גרנדה – כולל שיר השנה, שיתוף הפעולה הטוב ביותר והביצוע הקולנועי הטוב ביותר. השתיים גם ביצעו לראשונה את השיר בטקס ששודר בריחוק חברתי. גאגא קטפה גם את "אומן השנה" וזכתה בפרס האמנות Tricon Award שחולק לראשונה על נדבנות, סיוע לנזקקים מתוך אהבת האדם.

BTS הזכתה ב ארבעה גביעים עבור הלהקה הטובה ביותר, הרכב הפופ הטוב ביותר, הרכב ה-K-pop הטוב ביותר והכוריאוגרפיה הטובה ביותר עבור 'On'. גם הלהקה הקוריאנית ביצעה בהופעה חיה לראשונה את סינגל החדש שלה 'Dynamite'.

פרס סרטון השנה הלך ל- The Weeknd עבור‘Blinding Lights’, שזכה גם בפרס ה- R&B הטוב ביותר עבור אותו שיר. הכוכב ניצל את שני הנאומים שניתנו לו על קבלת הפרסים כדי למחות על פרשות ג'ייקוב בלייק וברונה טיילור. הטקס, אמור היה להתקיים במרכז ברקליז של ברוקלין, אך הועבר למקומות שונים בגלל מגיפת הקורונה.

Lady Gaga – Rain On Me Ft. Ariana Grande Premios MTV VMAS 2020