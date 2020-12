מאדי ווטרס הבלוזיסט ששינה את פני ההסטוריה של הרוק

חורף 1962. הסצנה – דירה מלוכלכת באדית ווק, צ'לסי, לונדון. צעיר בשם בריאן ג'ונס מקבל שיחת טלפון מסוכן מועדוני לילה ומציע מקום ללהקת הבלוז המתחילה שלו. ג'ונס מסכים, ואז הוא נשאל איך קוראים ללהקה, יש לך שם? לג'ונס לא היה שם. הוא נכנס לפניקה. זו הזדמנות פז עבורו ועבור חבריו הרעבים לדירה. בייאושו, הוא מסתכל סביבו אחר השראה, וגילה תקליט של מאדי ווטרס (Muddy Waters) על הרצפה, ובמהירות הוציא משם שם של שיר. השיר היה Rollin' Stone(שמשמעותו "נווד"). השאר היסטוריה…

את השם מאדי ווטרס אין חובב בלוז שלא מכיר. "מים עכורים" הוא אמנם הכינוי שניתן לאיש הבלוז כבר כשהיה ילד קטן (על ידי סבתו, שגידלה אותו), אבל הרבה יותר אנשים מכירים אותו דווקא בתור "האבא של הבלוז של שיקגו". ווטרס הוט האיש שמסמל יותר מכל את הוצאתו של הבלוז מהביצות של מיסיסיפי החוצה אל העיר הגדולה שיקגו – ומשם לעולם כולו.

"Rollin' Stone", הפך לסימן ההיכר שלו של איש הבלוז שבשמו המקורי נקרא קינלי מורגנפילד, בשמו המקורי. ווטרס נחשב כאב הרוחני של הבלוז של שיקגו וכאחד ממוזיקאי הבלוז הבולטים ביותר בכל הזמנים. ב-2004 נבחר על ידי המגזין רולינג סטון למקום ה-17 ברשימת 100 האמנים הגדולים בכל הזמנים.

ווטרס היה מוזיקאי פעיל עוד משנות ה-30 של המאה הקודמת בדלתא של המיסיסיפי. הוא ניגן בהתחלה על מפוחית, ולאחר מכן תפס גם גיטרה והתחיל לשיר, בהשראת גדולים כמו סאן האוס ורוברט ג'ונסון שהסתובבו באזור הדלתא.

ווטרס הופיע מספר שנים במועדונים, לפני שחתם בחברת תקליטים "Aristocrat" שמה (שהפכה מאוחר יותר ל"צ'ס רקורדס") The Complete Plantation Recordings, הוקלט בשנים 1941-1942, ומכיל תמצית אקוסטית מזוקקת, לפני שעבר לעשות פופ-בלוז חשמלי. סימני ההיכר של המוסיקה הזו היו הקול העמוק והכבד שלו והסאונד ששהכיל תחושה של מוזיקת מצוקה הישר משדות הכותנה.

ב-1948 התפרסמו שני סינגלים שלו: "I Can't Be Satisfied" ו-"I Feel Like Going Home", אשר זיכו אותו בפופולריות הולכת וגוברת. בהמשך אותה שנה הוציא את להיטו הגדול, "Rollin' Stone".

בשנות החמישים בנו סביב ווטרס להקת בלוז שכללה את מיטב הכישרונות של הז'אנר באותה התקופה. הלהקה הקליטה מספר קלאסיקות של בלוז, בשיתוף עם הבסיסט/כלבויניק בלוז ווילי דיקסון, מה שהביא לווטרס הצלחה ניכרת. לאורך כל שנות החמישים ניהל ווטרס יריבות מוזיקלית ידידותית עם Howlin' Wolf, כשהשניים חולקים את ההובלה של סצינת הבלוז של שיקאגו בפיפטיז.

ב-1950 הקליט ווטרס יחד עם הרכב של נגני בלוז מהשורה הראשונה, שכלל מפוחית, גיטרה, גיטרת סלייד, גיטרה בס, תופים ופסנתר, ונחשב לאחד מהרכבי הבלוז הטובים בהיסטוריה. בין להיטיו עם הרכב זה היו "Hoochie Coochie Man" ,"I Just Want To Make Love To You" ו-"I'm Ready", שלושה שירים שכללו מסר מאצ'ואיסטי, שלא היה אופייני לווטרס. מבקר המוזיקה של הרולינג סטון, רוברט פלמר, כתב לאחר שנים, כי להיטים אלו נועדו ליצור לו תדמית ופרסום שיאפשרו לו לפרוץ לתודעה ברחבי ארצות הברית כולה

בסוף שנות החמישים הגיע ווטרס לאנגליה, והימם שם את הקהל עם הבלוז המחושמל שלו, הקול העמוק שלו, והקצבים שהביא מעבר לים. ההופעה שלו בפסטיבל ניו פורט בשנת 1960, והאלבום שבא בעקבותיה היוו נקודת מפנה ביחס של אנגליה לבלוז, והוליד דור של מוזיקאים שגדלו במבטא בריטי אולי, אבל עם הצלילים של הדלתא של מיסיסיפי.

מאדי ווטרס בפסטיבל ניו פורט בשנת 1960 – Got My Mojo Working

כאמור להקת הרולינג סטונס נקראת על שם שיר של ווטרס (Rollin' Stone). סגנון הקצב והבלוז שלו השפיע כל עך על קית' ריצ'רדס ומיק ג'אגר, שהם בילו חלק ניכר משנותיהם המעצבות בניסיון לשחזר את הסגנון שלו. בוב דילן לקח מווטרס את "כמו אבן מתגלגלת". אריק קלפטון הושפע עמוקות מהסאונד והגישה של ווטרס לביצוע שירי בלוז. לד זפלין כיסו את אחד משיריו באלבום הבכורה שלהם. למרות ההצלחה מעבר לים, הקריירה של ווטרס בארה"ב נעצרה מעט אחרי ההצלחה הסוחפת של שנות ה-50. רק בשנות ה-70 חווה ווטרס הצלחה מחודשת, עם ההופעה שלו בקונצרט הפרידה מלהקת The Band, שהוסרט לסרט The Last Waltz, וגם ג'וני ווינטר ששכנע את הלייבל בו היה חתום, להחתים גם את ווטרס. ב-30 באפריל 1983 הלך ווטרס לעולמו כתוצאה מהתקף לב שחווה בשנתו.

Muddy Waters – Rollin' Stone

Muddy Waters & The Rolling Stones – Baby Please Don't Go – Live At Checkerboard Lounge