מובי (Moby), אמן האלקטרוניקה האמריקני, הוציא את השיר כסינגל השני מתוך אלבומו השישי 18 בשנת 2002. השיר הזה מלא בשירת הנשמה של הזמרת של ג'קי ורדל (Jackie Verdell) מ"האחיות דיוויס" שחוזרת בזעקה על “Lord, don’t leave me”. מובי סימפל אותה לתוך השיר שלו. השיר הוא שילוב ספיריצ'ואל (*) , מלנכולי, מריר במוסיקה האלקטרונית שלו. השיר מתחבר למורשת השירה השחורה.

מובי אקלקטי, אוהב התנסויות סגנוניות מכל הבא ליד. השיר הקתולי יכול לשמש אותו כדי ג'יי על רחבת הריקודים. מובי מצא את ייעודו האמנותי במיקסים מהסוג הזה.הוא דוגם ממקורות דומים לשירו, וגם לשירו "In My Heart" באותו האלבום מובי השתמש בזמר גוספל ותיק בליווי פסנתר. (האזינו מטה)

הספיריצ'ואלס או ספיריטואלז (Spirituals) היו שירי המרד והמחאה הדתיים של השחורים בארה"ב, בזמן שהיו עבדים. על פי רוב, עסקו הספיריטואלס בנושאים תנכ"ים ובהליכה בדרכיו של ישו הנוצרי, אך למעשה היו אלה שירי תקווה לשחרור מעול העבדות. לאחר השחרור מהעבדות ביטאו שירי הספיריצ'ואלס תקווה לשיפור בחייהם כעבדים משוחררים בארה"ב הגזענית. סגנון הג'אז הושפע מאד משירי הספיריטואלס. רבים מהם מושרים עד היום ונחשבים מעין שירי עם אמריקניים.

גם מוסיקת הגוספל נולדה משירי הספיריטואלז. השירים האלה – ראשיתם בקהילות העבדים מאפריקה, במזמורים הנוצריים שהם שרו בכנסיות שלהם. הספיריצ'ואלס הדתיים, הם שנתנו לעבדים מעט נחמה בעיתות המצוקה, והם התמזגו במקצבים והלחנים של סגנונות המוזיקה החילוניים כמו הבלוז והרגטיים ויצרו מצד אחד את הג'אז ומצד שני את מוסיקת הגוספל השחורה.

הסרטון המוזיקלי עוקב אחר חבורת חייזרים קטנים כשהם מגיעים לכדור הארץ מאסטרואיד מרוחק ומנסים לתפוס את תשומת לבם של בני האדם שהם פוגשים. אך נכשלים למרות המאמצים הגדולים ביותר שלהם בגלל גודלם הקטן. גם העובדה שהם מרימים שלטים עם ברכות אנושיות כמו "שלום" או "היי", לא גורמת למישהו לשים לב אליהם. בסוף הסרטון גבר (שמגולם על ידי מובי) אמנם מבחין בהם אך מתרחק. החייזרים חוזרים לכוכב הלכת שלהם שם הם מעלים שלט ענק, הנושא את המילה “Hello”.

מובי בישראל 2011

השיר ששימש לסימפול האחיות דיוויס

Lordy don't leave me/ All by myself/ Lordy don't leave me/ All by myself/ Lordy don't leave me/ All by myself

Lordy don't leave me/ All by myself

Sometimes I'm up/ Now I'm almost level/ Sometimes I'm up/ Now I'm almost level/ Sometimes I'm up/ Now I'm almost level

Lordy don't leave me/ All by myself/ Lordy don't leave me/ All by myself/ Lordy don't leave me/ All by myself/ Lordy don't leave me/All by myself

So many time's I'm down Level/ So many time's I'm down Level/ So many time's I'm down Level/ With the ground

Lordy don't leave me/ All by myself/ Lordy don't leave me/ All by myself/ Lordy don't leave me/ All by myself/ Lordy don't leave/ me/ All by myself

Whoa, in this world/ Whoa, in this world/ Whoa, in this world

Lordy don't leave me/ All by myself

Lordy don't leave me/ All by myself/ Lordy don't leave me/ All by myself

